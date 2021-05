Nueve postulantes para dos vacantes en el STJ de Río Negro

(ADN).- Cerró -a las 13- la inscripción de postulantes para cubrir dos vacantes en el Superior Tribunal de Justicia, que dejaron libres Adriana Zaratiegui de Viedma y Enrique Mansilla de San Carlos de Bariloche. Ahora las designaciones corresponden al Consejo de la Magistratura «Grande», que se reunirá a fin junio.

Se presentaron por Viedma Sergio Cecci; Silvana Mucci, secretaria de Superintendencia del STJ y Natalia Faluggi, presidenta del Tribunal de Cuentas de la provincia.

Por General Roca, la jueza civil Verónica Hernández

Por Bariloche, el juez Martín Lozada; Alfredo Romanelli Espil, también perteneciente a la Justicia Barilochense; Lorenzo Raggio, Gerente del Ente Promotor del Parque Productivo de Bariloche; María Cecilia Criado, jueza de Familia y Griselda Ingrassia, abogada.

El Consejo está integrado por 24 miembros -legisladores, representantes de los colegios de abogados y de la Justicia, más la Gobernadora Arabela Carreras que preside el cuerpo.

Se inicia ahora un proceso que tiene varias vertientes de análisis, por ejemplo: respetar los lugares geográficos de los ex magistrados que se jubilaron, o sea Viedma y Bariloche; mantener la representación de género y luego, un temas que no es menor, la posibilidad de incorporar jueces al máximo tribunal de Justicia rionegrino que no representen a la corporación judicial. De los nueve anotados, cinco ejercen funciones en ese Poder del Estado.