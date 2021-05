La Federación Económica de Río Negro y el Covid

(ADN). – «Hoy estamos escribiendo estas líneas porque no sabemos por cuánto tiempo más podremos aguantar. Hace casi un año y medio que todo lo que escuchamos como solución a la pandemia es “aislamiento”, “confinamiento”, “cierre de comercios no esenciales”. No hemos escuchado propuestas que realmente sean respuestas a la crisis y contemplen las necesidades de todos los sectores. Pasó el 2020 y no hemos aprendido nada, no han aprendido nada. La solución inmediata es el “cierre total”. Peor aún, hemos sido muy poco consultados para conocer la realidad del sector, o para opinar sobre las medidas a tomar», señaló en un comunicado la Federación Económica Empresaria de Río Negro, que además elevó una propuesta sobre mantener la actividad comercial y empresaria en el marco de las restricciones por los contagios de coronavirus.

La FEERN propuso:

Comercio en General: habilitar la franja horaria de 07:00 a 18:00 hs. Horarios de Apertura, Cierre y cantidad de horas de trabajo a elección de cada comercio.

Actividades Gastronómicas y de Esparcimiento: Mantener horario de cierre 23:00 hs. Trabajando con reserva, la cual servirá a la vez para circular.

Grandes superficies: de 7:00 a 19:00 hs. Ingreso permitido solo una persona por grupo Familiar. Implementar alguna restricción para ingreso que permita bajar circulación durante el día. Prioridad para adultos mayores y discapacitados en horarios templados.

Negocios de Cercanía: de 7:00 a 20:00.

Actividades recreativas, culturales y deportivas: mantener horarios de cierre 21:00 hs., acreditando la circulación por medio de las App. de los establecimientos, o bien con comprobante de horarios establecidos emitidos por los establecimientos o instituciones.

Jardines Maternales Privados. Horarios habituales, generar constancia de asistencia para circulación.

Indicó la entidad que «el sector al que representamos –el comercial, el productivo, el que apuesta a una economía propia basada en el trabajo del pueblo- también atraviesa su momento más difícil. Tras años de esfuerzo hemos tenido que bajar nuestras persianas para evitar lo que en realidad ocurre en otros ámbitos. Hemos tenido que gastar nuestros ahorros para pagar sueldos e impuestos, que en realidad existen porque nosotros existimos. En fin, hemos tenido que hacer esfuerzos que no hemos visto realizar en otros sectores».

Agregó la FEERN que «entendiendo que en la gravedad del actual contexto es impensado clasificar a los comercios en esenciales y no esenciales, desde la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN) solicitamos ser escuchados por quienes dirigen el destino de las rionegrinas y rionegrinos, en todos los niveles. Presentamos a continuación una serie de propuestas basadas en la experiencia de nuestros comerciantes, de nuestros emprendedores y de todas las pymes de la provincia de Río Negro. Se trata de medidas concretas para continuar aportando alternativas creativas que nos permitan trabajar mientras luchamos contra la pandemia. Creemos que es necesario disminuir la circulación de la gente para combatir el virus y ayudar al sistema sanitario, pero también creemos que debe hacerse de manera que afecte lo menos posible a las distintas actividades comerciales».

Sostiene que «estas son solo algunas de las ideas que reunimos para evitar el cierre de comercios en toda la provincia. Propuestas concretas para combatir al COVID-19 y evitar el cierre definitivo de miles de pymes. Es el aporte de la FEERN, de las Cámaras de Comercio que la integran y de todos los comerciantes cuyas familias dependen únicamente de los ingresos genuinos de sus emprendimientos».

Por último la entidad pidió que lean las propuestas elevadas, «las estudien y nos convoquen para continuar debatiendo las mismas para una correcta implementación. En nombre de los comerciantes de la provincia, desde la Federación continuamos estando a disposición para dialogar, aportar ideas y evitar el cierre de más comercios».