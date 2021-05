Inquilinos reclaman medidas para afrontar la segunda ola

(ADN).- Luego del anuncio presidencial organizaciones de inquilinos del país piden medidas urgentes para la situación que atraviesan miles de familias. En Río Negro mantuvieron diálogo con Rodrigo Buteler, Gustavo Gennuso, Silvina García Larraburu, y pidieron a Martín Soria que haga cumplir la ley.

“Entendemos y acompañamos las medidas sanitarias”, señalaron en un comunicado firmado por diversas organizaciones de todo el país, pero aclararon “necesitamos herramientas económicas y legales para poder sostener el impacto económico que genera no tener ingresos, producto de la restricción para actividades laborales que fueron afectadas por las medidas sanitarias y la complejidad que ocasiona la prohibición de circulación tanto para buscar una nueva vivienda o dejar la actual”.

En ese sentido, remarcaron que “es fundamental dar una solución a los juicios por desalojos contra inquilinos y garantes que se iniciaron durante la vigencia del decreto y que se aceleraron después de finalizado”.

“Muchas personas y familias perdieron total o parcialmente sus ingresos, por lo que no pueden pactar renovaciones de contratos con aumentos que van desde el 40% al 120%, ni tampoco pueden mudarse por los gastos que implica, sumado a la situación de confinamiento dispuesta para los próximos 9 días. Eso los deja en un estado de indefensión, expuestos a juicios que no pueden costear»” asimismo apuntaron “la solución prometida por el Ministerio de Hábitat de aplicar el llamado Protocolo Nacional de alerta temprana de desalojo no da respuesta a esta urgencia ya que no se está instrumentando en el corto plazo ”.

En la misma línea le reclamaron al ministro de Justicia, Martín Soria, “intervenir y controlar el cumplimiento de lo dispuesto en el decreto de alquileres y el Protocolo que seguimos esperando que se aplique”.

Entre los pedidos hechos al gobierno nacional se destacan frenar los desalojos; prórroga automática de contratos hasta el 1ro de julio; reglamentación del programa de alquiler social y créditos con tasa 0% para el pago de deudas.