Covid: tres fallecidos en Río Negro y 194 casos nuevos

(ADN).- Se trata de una mujer de 88 años de Viedma, un hombre de 33 años de Sierra Grande, y un hombre de 61 años de Valcheta. La provincia acumula 1.448 fallecidos desde el comienzo de la pandemia.

En el último parte se reportaron 194 casos nuevos: 7 de Allen, 8 de Ingeniero Huergo, 39 de Cipolletti, 4 de Fernández Oro, 3 de Cinco Saltos, 3 de Barda del Medio, 1 de Campo Grande, 10 de Catriel, 1 de Choele Choel, 2 de Coronel Belisle, de 3 de Luis Beltrán, 1 de Lamarque, 6 Rio Colorado, 6 de Viedma, 1 de General Conesa, 3 San Antonio Oeste, 4 de Sierra Grande, 86 de San Carlos de Bariloche, 4 de Pilcaniyeu, 1 de Maquinchao, y 1 de Los menucos.

La cartera sanitaria también informó 265 pacientes curados: 9 de General Roca, 7 de Allen, 6 de Ingeniero Huergo, 1 de Chichinales, 16 de Cipolletti, 8 de Cinco Saltos, 1 de Choele Choel, 1 de Coronel Belisle, 1 de Darwin, 1 de Lamarque, 8 de Río Colorado, 16 de Viedma, 1 de San Antonio Oeste, 4 de Las Grutas, 2 de Sierra Grande, 5 de Valcheta, 168 de San Carlos de Bariloche, 1 de Dina HUapi, 8 de Pilcaniyeu, y 1 de Maquinchao.

Totales

3.503 activos

176 de General Roca, 67 de Allen, 2 de El Cuy, 9 de Cervantes, 27 de Ingeniero Huergo, 5 de Mainque, 1 de General Godoy, 50 de Villa Regina, 25 de Chichinales, 468 de Cipolletti, 40 de Fernández Oro, 86 de Cinco Saltos, 2 de Contralmirante Cordero, 7 de Barda del Medio, 5 de Campo Grande, 116 de Catriel, 12 de Choele Choel, 6 de Coronel Belisle, 6 de Darwin, 8 de Luis Beltrán, 12 de Lamarque, 5 de Pomona, 120 de Río Colorado, 184 de Viedma, 14 de General Conesa, 40 de San Antonio Oeste, 18 de Las Grutas, 48 de Sierra Grande, 26 de Valcheta, 1.671 de San Carlos de Bariloche, 42 de Dina Huapi, 127 de El Bolsón, 1 de Ñorquinco, 13 de Pilcaniyeu, 16 de Comallo, 43 de Ingeniero Jacobacci, 2 de Maquinchao, y 3 de Los Menucos.

60.461 curados

7.110 de General Roca, 2.146 de Allen, 81 de El Cuy, 457 de Cervantes, 738 de Ingeniero Huergo, 206 de Mainque, 238 de General Godoy, 2.502 de Villa Regina, 359 de Chichinales, 6.565 de Cipolletti, 741 de Fernández Oro, 1.304 de Cinco Saltos, 56 Contralmirante Cordero, 76 de Barda del Medio, 524 de Campo Grande, 957 de Catriel, 1.338 de Choele Choel, 433 de Chimpay, 139 de Coronel Belisle, 660 de Darwin, 682 de Luis Beltrán, 682 de Lamarque, 50 de Pomona, 966 de Río Colorado, 5.684 Viedma, 361 de General Conesa, 18 de Guardia Mitre, 2146 de San Antonio Oeste, 498 de Las Grutas, 471 de Sierra Grande, 241 de Valcheta, 17.716 de San Carlos de Bariloche, 603 de Dina Huapi, 2.156 de El Bolsón, 32 de Ñorquinco, 147 de Pilcaniyeu, 165 de Comallo, 994 de Ingeniero Jacobacci, 339 de Maquinchao, 364 de Los Menucos, 99 de Sierra Colorada, y 37 de Ramos Mexía.

1.448 fallecidos

124 de General Roca, 91 de Allen, 6 de El Cuy, 12 de Cervantes, 26 de Ingeniero Huergo, 10 de Mainque, 11 de General Godoy, 82 de Villa Regina, 8 de Chichinales, 178 de Cipolletti, 31 de Fernández Oro, 42 de Cinco Saltos, 3 de Contralmirante Cordero, 2 de Barda del Medio, 20 de Campo Grande, 61 de Catriel, 24 de Choele Choel, 12 de Chimpay, 6 de Coronel Belisle, 2 de Darwin, 15 de Luis Beltrán, 15 de Lamarque, 19 de Río Colorado, 109 de Viedma, 14 de General Conesa, 1 de Guardia Mitre, 49 de San Antonio Oeste, 9 de Las Grutas, 21 de Sierra Grande, 12 de Valcheta, 294 de San Carlos de Bariloche, 10 de Dina Huapi, 37 de El Bolsón, 2 de Ñorquinco, 2 de Pilcaniyeu, 11 de Comallo, 56 de Ingeniero Jacobacci, 9 de Maquinchao, 9 de Los Menucos, 1 de Sierra Colorada, y 1 de Ramos Mexía.

OCUPACIÓN DE CAMAS UTI

Total provincia: 188 camas – 92,55% ocupadas (93 COVID – 81 No COVID) – 14 libres

Cipolletti: 51 camas – 84,31% ocupadas (4 COVID – 39 No COVID) – 8 libres

Catriel: 6 camas – 100% ocupadas (1 COVID – 5 No COVID) –

General Roca: 51 camas – 98% ocupadas (32 COVID – 18 No COVID) – 1 libre

Ingeniero Jacobacci: 1 cama – 0% ocupadas

Bariloche: 49 camas – 97,95% ocupadas (37 COVID – 11 No COVID) – 1 libre

Viedma: 22 camas – 86,36% ocupadas (13 COVID – 6 No COVID) – 3 libres

Villa Regina: 8 camas – 72,73% ocupadas (6 COVID – 2 No COVID)