Covid: seis fallecidos en Río Negro y 378 casos nuevos

(ADN).- Se trata de una mujer de 74 años de Villa Regina, una mujer de 82 y un hombre de 65años de Catriel, un hombre de 77 años de Las Grutas, un hombre de 62 años de Valcheta, y una mujer de 84 años de Carlos de Bariloche.

En el último parte se reportaron 378 casos nuevos: 25 de General Roca, 16 de Allen, 2 de Cervantes, 4 de Ingeniero Huergo, 11 de Villa Regina, 5 de Chichinales, 47 de Cipolletti, 2 de Fernández Oro, 17 de Cinco Saltos, 2 de Contralmirante Cordero, 2 de Barda del Medio, 13 de Catriel, 5 de Choele Choel, 2 de Coronel Belisle, 1 de Luis Beltrán, 3 de Lamarque, 11 de Rio Colorado, 24 de Viedma, 2 de General Conesa, 2 San Antonio Oeste, 5 de Las Grutas, 3 de Sierra Grande, 6 de Valcheta, 124 de San Carlos de Bariloche, 9 de Dina Huapi, 26 de El Bolsón, 1 de Pilcaniyeu, 4 de Comallo y 4 de Ingeniero Jacobacci.

La cartera sanitaria también informó 330 pacientes curados: 15 de General Roca, 10 de Allen, 5 de Villa Regina, 25 de Cipolletti, 1 de Cinco Saltos, 1 de Barda del Medio, 1 de Campo Grande, 1 de Choele Choel, 2 de Pomona, 21 de Viedma, 10 de San Antonio Oeste, 1 de Sierra Grande, 2 de Valcheta, 209 de San Carlos de Bariloche, 4 de Dina HUapi, 17 de El Bolsón, 3 de Comallo, y 2 de Ingeniero Jacobacci.

Totales

3.379 activos

167 de General Roca, 60 de Allen, 3 de El Cuy, 7 de Cervantes, 16 de Ingeniero Huergo, 7 de Mainque, 51 de Villa Regina, 33 de Chichinales, 334 de Cipolletti, 33 de Fernández Oro, 68 de Cinco Saltos, 3 de Contralmirante Cordero, 6 de Barda del Medio, 3 de Campo Grande, 76 de Catriel, 12 de Choele Choel, 5 de Coronel Belisle, 5 de Darwin, 3 de Luis Beltrán, 12 de Lamarque, 2 de Pomona, 119 de Río Colorado, 187 de Viedma, 10 de General Conesa, 45 de San Antonio Oeste, 24 de Las Grutas, 46 de Sierra Grande, 33 de Valcheta, 1.783 de San Carlos de Bariloche, 55 de Dina Huapi, 94 de El Bolsón, 1 de Ñorquinco, 19 de Pilcaniyeu, 15 de Comallo, 31 de Ingeniero Jacobacci, 8 de Maquinchao, 2 de Los Menucos, y 1 de Ramos Mexía.

59.378 curados

7.059 de General Roca, 2.125 de Allen, 79 de El Cuy, 456 de Cervantes, 732 de Ingeniero Huergo, 203 de Mainque, 238 de General Godoy, 2.479 de Villa Regina, 350 de Chichinales, 6.484 de Cipolletti, 735 de Fernández Oro, 1.276 de Cinco Saltos, 55 Contralmirante Cordero, 74 de Barda del Medio, 523 de Campo Grande, 945 de Catriel, 1.334 de Choele Choel, 433 de Chimpay, 138 de Coronel Belisle, 59 de Darwin, 682 de Luis Beltrán, 660 de Lamarque, 50 de Pomona, 941 de Río Colorado, 5.618 Viedma, 360 de General Conesa, 18 de Guardia Mitre, 2129 de San Antonio Oeste, 488 de Las Grutas, 462 de Sierra Grande, 230 de Valcheta, 17.115 de San Carlos de Bariloche, 577 de Dina Huapi, 2.122 de El Bolsón, 31 de Ñorquinco, 133 de Pilcaniyeu, 162 de Comallo, 993 de Ingeniero Jacobacci, 331 de Maquinchao, 364 de Los Menucos, 99 de Sierra Colorada, y 36 de Ramos Mexía.

1430 fallecidos

124 de General Roca, 90 de Allen, 6 de El Cuy, 12 de Cervantes, 26 de Ingeniero Huergo, 10 de Mainque, 11 de General Godoy, 81 de Villa Regina, 8 de Chichinales, 177 de Cipolletti, 31 de Fernández Oro, 40 de Cinco Saltos, 3 de Contralmirante Cordero, 2 de Barda del Medio, 20 de Campo Grande, 59 de Catriel, 24 de Choele Choel, 12 de Chimpay, 6 de Coronel Belisle, 2 de Darwin, 15 de Luis Beltrán, 15 de Lamarque, 19 de Río Colorado, 108 de Viedma, 14 de General Conesa, 1 de Guardia Mitre, 49 de San Antonio Oeste, 9 de Las Grutas, 19 de Sierra Grande, 11 de Valcheta, 289 de San Carlos de Bariloche, 10 de Dina Huapi, 36 de El Bolsón, 2 de Ñorquinco, 2 de Pilcaniyeu, 11 de Comallo, 56 de Ingeniero Jacobacci, 9 de Maquinchao, 9 de Los Menucos, 1 de Sierra Colorada, y 1 de Ramos Mexía.

OCUPACIÓN DE CAMAS UTI

Total provincia: 188 camas – 90,42% ocupadas (84 COVID – 86 No COVID) – 18 libres

Cipolletti: 51 camas – 84,31% ocupadas (5 COVID – 38 No COVID) – 8 libres

Catriel: 6 camas – 66,67% ocupadas (4 No COVID) – 2 libres

General Roca: 50 camas – 98% ocupadas (30 COVID – 19 No COVID) – 1 libre

Ingeniero Jacobacci: 1 cama – 0% ocupadas

Bariloche: 47 camas – 97,87% ocupadas (33 COVID – 13 No COVID) – 1 libre

Viedma: 22 camas – 86,36% ocupadas (11 COVID – 8 No COVID) – 3 libres

Villa Regina: 11 camas – 81,82% ocupadas (5 COVID – 4 No COVID) – 2 libres