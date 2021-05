La escalada de casos no para. Viedma 97 en un día

(ADN).- Se reportaron 97 casos de coronavirus en la última jornada, una cifra récord desde el inicio de la pandemia. De esta manera, Viedma alcanzó los 431 casos activos.

En el último parte se reportaron en toda la provincia 480 casos nuevos: 17 de General Roca, 3 de Allen, 2 de Cervantes, 1 de Ingeniero Huergo, 1 de Mainque, 3 de General Godoy, 15 de Villa Regina, 5 de Chichinales, 44 de Cipolletti, 8 de Fernández Oro, 10 de Cinco Saltos, 1 de Contralmirante Cordero, 5 de Campo Grande, 30 de Catriel, 8 de Choele Choel, 2 de Chimpay, 1 de Darwin, 4 de Luis Beltrán, 3 de Lamarque, 2 de Pomona, 25 de Rio Colorado, 97 de Viedma, 6 de General Conesa, 6 San Antonio Oeste, 3 de Las Grutas, 7 de Sierra Grande, 30 de Valcheta, 85 de San Carlos de Bariloche, 3 de Dina Huapi, 33 de El Bolsón, 3 de Comallo, 11 de Ingeniero Jacobacci, 4 de Maquinchao, y 2 de Los Menucos.

Además hubo 9 fallecidos: una mujer de 73 años de Cinco Saltos, un hombre de 70 años de Barda del Medio, una mujer de 68 años de Catriel, un hombre de 62 años de Río Colorado, un hombre de 68 años de General Conesa, un hombre de 76 años de Valcheta, y dos hombres de 55 y 70 y una mujer de 66 años de San Carlos de Bariloche.

La cartera sanitaria también informó 352 pacientes curados: 13 de General Roca, 3 de Allen, 1 de El Cuy, 2 de Cervantes, 4 de Ingeniero Huergo, 1 de Mainque, 5 de General Godoy, 14 de Villa Regina, 3 de Chichinales, 52 de Cipolletti, 12 de Fernández Oro, 14 de Cinco Saltos, 1 de Campo Grande, 20 de Catriel, 1 de Luis Beltrán, 1 de Lamarque, 4 de Pomona, 15 de Río Colorado, 27 de Viedma, 3 de General Conesa, 3 de San Antonio Oeste, 7 de Las Grutas, 6 de Sierra Grande, 6 de Valcheta, 85 de San Carlos de Bariloche, 5 de Dina Huapi, 28 El Bolsón, 2 de Comallo, 13 de Ingeniero Jacobacci, y 1 de Maquinchao.

Totales

4.603 activos

259 de General Roca, 60 de Allen, 17 de Cervantes, 22 de Ingeniero Huergo, 6 de Mainque, 3 de General Godoy, 85 de Villa Regina, 22 de Chichinales, 627 de Cipolletti, 56 de Fernández Oro, 133 de Cinco Saltos, 3 de Contralmirante Cordero, 10 de Barda del Medio, 25 de Campo Grande, 249 de Catriel, 34 de Choele Choel, 7 de Chimpay, 11 de Coronel Belisle, 3 de Darwin, 24 de Luis Beltrán, 25 de Lamarque, 7 de Pomona, 153 de Río Colorado, 431 de Viedma, 23 de General Conesa, 63 de San Antonio Oeste, 40 de Las Grutas, 103 de Sierra Grande, 52 de Valcheta, 1.656 de San Carlos de Bariloche, 39 de Dina Huapi, 187 de El Bolsón, 15 de Ñorquinco, 22 de Pilcaniyeu, 19 de Comallo, 66 de Ingeniero Jacobacci, 23 de Maquinchao, y 23 de Los Menucos.

62.733 curados

7.264 de General Roca, 2.209 de Allen, 83 de El Cuy, 466 de Cervantes, 760 de Ingeniero Huergo, 209 de Mainque, 248 de General Godoy, 2.548 de Villa Regina, 381 de Chichinales, 6.829 de Cipolletti, 766 de Fernández Oro, 1.410 de Cinco Saltos, 57 Contralmirante Cordero, 82 de Barda del Medio, 529 de Campo Grande, 1042 de Catriel, 1.352 de Choele Choel, 433 de Chimpay, 143 de Coronel Belisle, 66 de Darwin, 686 de Luis Beltrán, 674 de Lamarque, 57 de Pomona, 1052 de Río Colorado, 5.827 Viedma, 372 de General Conesa, 18 de Guardia Mitre, 2178 de San Antonio Oeste, 512 de Las Grutas, 493 de Sierra Grande, 272 de Valcheta, 18.548 de San Carlos de Bariloche, 639 de Dina Huapi, 2.287 de El Bolsón, 32 de Ñorquinco, 152 de Pilcaniyeu, 178 de Comallo, 1037 de Ingeniero Jacobacci, 340 de Maquinchao, 366 de Los Menucos, 99 de Sierra Colorada, y 37 de Ramos Mexía.

1507 fallecidos

127 de General Roca, 91 de Allen, 6 de El Cuy, 12 de Cervantes, 26 de Ingeniero Huergo, 10 de Mainque, 11 de General Godoy, 82 de Villa Regina, 8 de Chichinales, 183 de Cipolletti, 31 de Fernández Oro, 48 de Cinco Saltos, 3 de Contralmirante Cordero, 3 de Barda del Medio, 20 de Campo Grande, 70 de Catriel, 25 de Choele Choel, 12 de Chimpay, 6 de Coronel Belisle, 2 de Darwin, 15 de Luis Beltrán, 15 de Lamarque, 21 de Río Colorado, 112 de Viedma, 16 de General Conesa, 1 de Guardia Mitre, 51 de San Antonio Oeste, 9 de Las Grutas, 27 de Sierra Grande, 13 de Valcheta, 309 de San Carlos de Bariloche, 11 de Dina Huapi, 39 de El Bolsón, 3 de Ñorquinco, 2 de Pilcaniyeu, 11 de Comallo, 56 de Ingeniero Jacobacci, 9 de Maquinchao, 9 de Los Menucos, 1 de Sierra Colorada, y 1 de Ramos Mexía.

OCUPACIÓN DE CAMAS UTI

Total provincia: 210 camas – 92,85% ocupadas (115 COVID – 80 No COVID) – 15 libres

Cipolletti: 65 camas – 90,77% ocupadas (20 COVID – 39 No COVID) – 6 libres

Catriel: 6 camas – 100% ocupadas (1 COVID – 5 No COVID) –

General Roca: 52 camas – 98,07% ocupadas (33 COVID – 18 No COVID) – 1 libres

Ingeniero Jacobacci: 1 cama – 0% ocupadas

Bariloche: 54 camas – 98,14% ocupadas (42 COVID – 11 No COVID) – 1 libre

Viedma: 22 camas – 77,27% ocupadas (12 COVID – 5 No COVID) – 5 libres

Villa Regina: 10 camas – 90% ocupadas (7 COVID – 2 No COVID) – 1 libres