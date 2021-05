Carreras anunció 457 viviendas para Roca

(ADN).- La inversión en viviendas para el municipio gobernado por Soria supera los $1.000 millones. “General Roca es la localidad de Río Negro que más viviendas recibirá por gestión de la Provincia ante el Estado Nacional”, aseguró la Gobernadora.

“Roca no construyó las viviendas Techo Digno cuando toda la provincia construyó a través de los recursos provinciales por decisión del ex gobernador Alberto Weretilneck. Y queremos darle a Roca la oportunidad de tener esas viviendas. Por eso cuando hablamos con el Ministro Jorge Ferraresi, le dijimos que había que priorizar el acuerdo directo entre la Nación y el Municipio dado que no pudo hacerse a través de Provincia”, enfatizó Carreras.

“Los beneficiarios serán vecinos de esta ciudad que no corresponde que no reciban el mismo trato que las demás ciudades. Además, estamos haciendo 22 viviendas con un criterio social, están destinadas fundamentalmente a mujeres que hacen frente ellas solas a la crianza de sus niños y a personas con discapacidad. Y estamos prontos a terminarlas”, agregó la Mandataria.

A la ciudad le fueron asignadas 452 casas. De este total, 231 unidades habitacionales se gestionarán de forma directa entre Nación y Municipio y otras 226, y se harán a través del Instituto Provincial de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV).

Uno de los convenios es con el gremio de la Sanidad ATSA y es para la construcción de un complejo de 53 viviendas, obra que demandará una inversión de $235.815.235. Otro convenio es con la Cooperativa Río Negro para la obra de 143 casas. En este caso, la obra significará una inversión de $636.256.201. Asimismo, un tercer convenio es con la Asociación Proyectando Caminos por otras 30 viviendas, que demandarán $132.767.393 de inversión.