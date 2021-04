Piden vacunar al sector público nacional

(ADN).- Lo exigió ATE en una conferencia de prensa realizada en las puertas del Hospital López Lima en Roca. Allí anunció la entrega de un petitorio para que el personal de organismos nacionales con tareas esenciales en Rio Negro tenga prioridad en el calendario de vacunación.

“Exigimos un plan urgente de vacunación en el cual sean contemplados los trabajadores y trabajadoras que prestan servicios en los distintos organismos nacionales considerando su condición de esenciales desde el inicio de la pandemia”, señaló Romeo Aguiar, coordinador de organismos nacionales de ATE.

El dirigente adelanto que le gremio se declara en estado de asamblea permanente y movilización y, de no tener respuestas, no descarta medidas de fuerza en las próximas semanas. “Ante la llegada de la segunda ola es imperioso tener un Estado presente y esto no puede darse bajo ningún punto de vista con sus trabajadores en riesgo permanente”.

Así, el pedido se realizó en manos a la directora del establecimiento, Ana Senesi, y pretende proteger a los trabajadores más expuestos en organismos como PAMI, ANSES, Desarrollo Social, SENASA y Parques Nacionales, INTI, INTA, entre otros.