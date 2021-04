Machado, Cicarelli, aviones y arenas silíceas

(ADN). – La información –publicada en el Río Negro- días pasados sobre la detención en Neuquén del viedmense, Francisco Machado, vinculado a las actividad aeronáutica que conduce la firma South Aviation, dedicada a la compra, venta y alquiler de aviones corporativos y otros “menesteres” por los que fue apresado como las acusaciones del gobierno de Estados Unidos por narcotráfico, lavado de dinero y fraude electrónico, repercutió en esta capital, donde viven sus familiares, con quienes tiene estrecha relación, madre y hermanos, sobre todo con Claudio Cicarelli.

Conocida la noticia en Viedma, la memoria colectiva recordó a Machado y su vinculación con el básquet, a través de Cicarelli y demás actividades como en la Asociación Civil Pilotos del Sur y con el piloto y empresario Luis Longo –vinculado a Baires Fly- y el corredor de autos sanantoniense José Manuel Urcera.

A su vez, en San Antonio, vinculan a Machado –a través de Diego Goñi, un piloto militar retirado- con la empresa Max Technology SRL que firmó un convenio con el municipio sanantoniense para la instalación de un taller para reparaciones navales en un inmueble municipal ubicado en un sector de la Bahía de San Antonio. Los concejales del FdT de esa localidad rechazaron este acuerdo y ahora piden que se investigue esta relación, al igual que el bloque de legisladores provinciales del mismo espacio político.

En el 2017 Francisco Machado tenía en proyecto traer al aeropuerto “Gobernador Castello” de Viedma, un avión A-4, Skyhawk, como los utilizados en la Guerra de Malvinas. La máquina, de su propiedad requería un inversión de un millón de dólares para su acondicionamiento y que los primeros vuelos los haría desde esta ciudad. En esos momentos declaró al diario Noticias que era su deseo que el caza recuperado sea piloteado por alguno de los pilotos que participaron en Malvinas, como el viedmense, Daniel Oscar Méndez.

También se recuerda que durante la visita que hizo a Viedma, José Luis Espert, durante la campaña presidencial por el Frente Despertar, donde presentó su libro “La Sociedad cómplice” en abril de 2019, agradeció –en el Hotel Austral- a Francisco Machado por “el excelente vuelo que hemos tenido”. Espert circulaba por ese entonces en Buenos Aires con una Jeep Grand Cherokee, patente 0IO 592, que figuraba en el registro del Automotor a nombre de Claudio Ciccarelli, según publicó la Revista Noticias.

En aquella oportunidad, Claudio Cicarelli invitó a la conferencia de Espert a jugadores de básquet del Deportivo Viedma, club que tendría apoyo económico de Machado, incluso se lo menciona como intermediario de la contratación de jugadores norteamericanos.

El negocio minero

Claudio Cicarelli, de 48 años ( 28/03/76- DNI 24876441), con domicilio legal en Saavedra 759 de Viedma también constituyó una sociedad con Pablo Marcos Mac Mullen, (DNI 13.245.514) empresario con domicilio en Avenida del Libertador 2254, 24º piso, departamento “C”, CABA, la empresa PETROSAND, para desarrollar actividades mineras, “estando facultada para realizar operaciones y contratos relacionados con la minería; la adquisición a cualquier título de derechos y concesiones mineras en el país o en el extranjero; la exploración, desarrollo y aprovechamiento de depósitos y yacimientos minerales ubicados en el país o en el extranjero; la prestación y contratación de todo tipo de servicios y asesorías relacionados con la actividad minera, excluyéndose los servicios y asesoramientos comprendidos por las Leyes 20.488 y 23.187 y el desarrollo en el país o en extranjero de otras actividades relacionadas directamente con el objeto social, incluyendo la investigación”, según expresa el Boletín Oficial de la República Argentina Nº 70451, del 19 de septiembre del 2019. Mac Mullen actúa como presidente y Cicarelli, como Director Suplente.

Al mes siguiente de constituida la sociedad, se publican en el Boletín Oficial de Río Negro, Nº 5819, del 24 de octubre de 2019, los edictos de la secretaría de Minería de Río Negro, con las solicitudes presentadas por Cicarelli para explotar 48 canteras mineras en Río Negro, de áridos y arena silícea en el Departamento de Avellaneda, en áreas de 47 a 49 hectáreas, promedio de cada solicitud.

Arenas silíceas

Cabe señalar que las arenas silíceas se utilizan para el fracking en Vaca Muerta y las empresas petroleras comenzaron a mirar con especial atención a las canteras rionegrinas en la estepa, al sur de Villa Regina y en la zona de El Cuy.

Según publicó la periodista rionegrina Susana Lara, en “El Cohete a la Luna” –en noviembre del año pasado- un CEO de Organización Román, una firma subsidiaria de YPF SA y otro inversor rionegrino respaldado por capitales norteamericanos inscribieron canteras de estas arenas en los últimos tres años

“La Compañía de Inversiones Mineras SA (CIMSA), subsidiaria de YPF, inscribió al menos 27 canteras que cubren una superficie de 1.100 hectáreas; con otros socios, Ronald Strazzolini (de Román) inscribió al menos 66 canteras en más de 3.300 hectáreas; y Claudio Cicarelli, ex jugador de básquetbol de Viedma, otro paquete de canteras en 14.000 hectáreas. Este año (2020) South Financial Sands SA empezó a inscribir canteras a su nombre, las que todavía no fueron publicadas en el BO aunque sí constan en el Catastro Minero”, señala Lara.

Y sigue explicando que “Capitales norteamericanos y de la brasileña Camargo Correa SA (CCSA) formaron el año pasado (2019) South Financial Sands SA y Petro Safe Services SA; tres meses después, Black Mountain Sand Arg. SA. Ese andamiaje destinado a la minería y servicios a los hidrocarburos acompaña el desarrollo de Cicarelli en el emergente campo de las silíceas, en el que los jugadores de Chubut y de Neuquén ya no cuentan con el control del tablero. En medio de la paralización de la explotación de los hidrocarburos (convencional y no convencional) por la emergencia sanitaria dispuesta por el Covid-19, sin debate público abierto a la sociedad, se reconfigura un escenario económico para Río Negro con epicentro en la estepa donde están concentradas estas canteras, muy próximas al proyecto de uranio Amarillo Grande y del oro de Calcatreu que se extiende a Chubut”.

Cicarelli

“Todavía no existe actividad comercial de las canteras. No hay guías, por ejemplo”, aseguró Cicarelli. De ser así, el movimiento de camiones advertido desde las canteras de Marín por los pobladores vecinos es de logística previa, pero no de comercialización. Falta determinar la calidad y cantidad de las arenas existentes para poder avanzar en su comercialización, señaló el año pasado.

En el caso de las canteras a su nombre, dijo que los resultados de laboratorios confirman que son aptas para el uso industrial requerido por el fracking y otros usos, tanto en mercado local como el exterior. La norteamericana Westward Environmenta fue contratada para esas pruebas a través de Black Mountain Sand Arg. El cuello de botella es la cantidad, que el fracking requiere en grande.