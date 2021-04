El gobierno salió a desmentir renuncia de Trotta

(ADN).- El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, debió salir a desmentir la renuncia del ministro de Educación, Nicolás Trotta, ante las versiones que indican su salida del gabinete.

La decisión de Alberto Fernández de suspender por 15 días las clases presenciales dejó mal parado al ministro de Educación, que venía haciendo una fuerte defensa del sistema de burbujas en las aulas durante los últimos días. Incluso durante la tarde del anuncio de la nueva cuarentena, el ministro seguía sosteniendo su defensa a la presencialidad.

La escuela es central para poder transitar este momento de dificultad. La discusión no es presencialidad sí o no; las restricciones no pueden empezar por la escuela cuando la evidencia demuestra que son espacios seguros y necesarios para acompañar a nuestras niñas/os. pic.twitter.com/MF9C70AfrX