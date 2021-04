Anuncian obras municipales con fondos nacionales

(ADN). – El senador rionegrino del Frente de Todos Martín Doñate, anunció obras en municipios en el Alto Valle mediante la firma de convenios con los programas “Argentina Hace” y “Municipios de Pie” que dependen de los Ministerios de Obras Públicas y del Interior respectivamente. El legislador rionegrino también estuvo en Sierra Colorada en inauguración de la nueva estación de servicio municipal construida con fondos propios y de la nueva ilimunación con luces LED solventadas con fondos federales.

Doñate señaló que estas inversiones se realizan sin ningún tipo de discriminación política y sin la necesidad de endeudarse hipotecando el futuro generaciones de rionegrinas y rionegrinos, con «fondos nacionales genuinos», destacó. “Terminamos con esa historia que nos hicieron creer que para tener una obra sólo se puede si endeudamos en dólares», dijo y recordó que «el gobierno de JSRN contrajo una deuda millonaria en dólares con tasa de interés exhorbitante, que hoy no se puede pagar y cuyas obras, una buena parte, no están cumplidas y no se terminarán», en referencia al Plan Castello.

En Contralmirante Cordero, junto al intendente Fabián Galli, el senador anunció 20 millones del plan “Argentina hace” destinados a la construcción de cordones cunetas y 6 millones del “Programa Municipios de Pie”, que serán utilizados para la compra de luminarias Led y semáforos para la localidad.

Posteriormente en Cinco Saltos, con la intendenta Liliana Alvarado, se firmó el acuerdo con el Ministerio del Interior que desembolsará 10 millones de pesos que serán destinados a la adquisición de luminarias Led, una desmalezadora y un tractor. Además, se depositaron en las cuentas del municipio el 30 por ciento de los 20 millones para ejecutar cordón cuneta en distintos barrios de la localidad.

En Cervantes, con la jefa comunal, Claudia Montanaro, Doñate anunció que la localidad recibirá 10 millones de pesos para la compra de luminarias, juegos infantiles y deportivos, y un camión cisterna. Luego, recorrieron obras en marcha como la red de agua al barrio “Nestor Kirchner”, el arreglo del puente del centro y los trabajos de cordones cuneta.

Continuando con esta recorrida, el senador rionegrino y la Intendenta de Roca, María Emilia Soria, observaron las obras nacionales y municipales que se están ejecutando en el municipio. Visitaron el Centro Educativo Comunitarios Infantil, que fue equipado con fondos del Programa Municipios de Pie y luego recorrieron la obra en construcción del primer Centro Integrador Municipal, que será central para descentralizar la gestión municipal.

Finalmente en Godoy y junto al intendente Luis Ivancich recorrió las obras que se ejecutan en la la plaza principal, que se realizan con fondos otorgados por programas nacionales.