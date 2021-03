UPCN inició las 48hs de medidas de fuerza

(ADN).- Será en modalidad «quite de colaboración», a partir de hoy y hasta mañana viernes inclusive los estatales asistirán a sus lugares de trabajo y cumplirán horario, pero no realizarán tareas.

El pleno de la Mesa Directiva de UPCN seccional Río Negro decidió medidas de fuerza en distintos organismos y sectores de la Administración Pública provincial durante este jueves y viernes en reclamo a una recomposición salarial.

«Los trabajadores y trabajadoras no somos escuchados ni son atendidos nuestros derechos», advirtieron desde la UPCN y remarcaron que «desde 2018, durante la gestión Weretilneck, no hubo un solo mes donde los estatales no hayan perdido masa salarial respecto a la inflación».

«Somos miles quienes hoy tenemos salarios que están por debajo del límite de la pobreza y el gobierno ni siquiera intenta espacios donde escuchar propuestas y dialogar acerca de la urgente necesidad de recomposición salarial», lamentaron los estatales.

La UPCN adelantó que este tipo de medidas se mantendrán en el tiempo hasta que el Gobierno convoque a un «verdadero diálogo» y decida encarar una real recomposición salarial para el sector.