Dirigente del PJ pide el retorno de las Fuerzas Armadas

(ADN).- El dirigente justicialista rionegrino, Rubén Alí Yahuar, pidió el regreso de las Fuerzas Armadas «patrióticas» al mando del país. El ex intendente de Los Menucos y ex candidato a gobernador, alentó un nuevo golpe para «evitar» que la Argentina vaya en dirección de Venezuela o Cuba.

«La Patria está en peligro» posteó hace unas horas en su página de Facebook. La publicación se da a poco de conmemorarse otro aniversario del último golpe cívico-militar (24 de marzo de 1976), la página más oscura de la Argentina. La gravedad de la publicación no sólo radica en la elección de la fecha, sino que podría constituir el delito de apología.

El posteo

La Republica Argentina necesita indefectiblemente una segunda oportunidad HISTORICA para que los ciudadanos de bien logren una nueva LIBERTAD Y UNA DEFINITIVA Y REAL INDEPENDENCIA ECONOMICA Y JURIDICA A NIVEL PAIS QUE NOS VINCULE CON EL MUNDO COMO UN PAIS VERDADERAMENTE LIBRE EN TODOS los SENTIDOS DE LA VIDA DEL PAIS incluida la seguridad ciudadana que hoy vive entre rejas sin poder circular con tranquilidad las calles y saqueadas por mal vivientes en sus propias casas, esto desgraciadamente no se logra con las manifestaciones de demagogos que creen que esta Democracia se arregla con mas y mejor Democracia, esto no es verdad ni es Democracia, este es el mal vil negocio de la políticos delincuentes y de una banda de forajidos llegados desde Santa Cruz que se apoderaron del sistema y tienen a buena parte de la ciudadanía de rehenes y drogados inyectándoles recursos de un sistema perverso emitiendo dinero falso sin respaldo para lo cual se apoderaron de la maquina para fabricarlos por intermedio de un vicepresidente condenado y cumpliendo libremente esa condena lo que hacia el Mundo nos desprestigia enormemente sin la mínima preocupación de parte del Gobierno por que ellos vinieron no solo para robarse todo lo que queda sino para desvincularnos con ese mundo que nos mira PERPLEJO SIN PODER CREER NI ENTENDER LOS QUE PASA EN ARGENTINA y que nos lleva sin ninguna protección por un camino sin retorno, solo miremos a Venezuela, sino logra una intervención Militar extranjera con poder de fuego cueste lo que cueste, nunca podrá salir por que el poder político tiene cooptados a los altos mandos y exactamente eso nos va a pasar a nosotros sino actuamos en tiempo y forma contra estos hijos de puta de Cristina su hijo, Massa y Alberto Fernández y todas la banda de mafiosos que reciben sin penas ni glorias su parte con las que engrosan impunemente sus arcas personales y no hay ninguna duda que ese es nuestro rumbo, o el de CUABA, QUE LLEVAN MAS DE 60 AÑOS DE EXCLAVITUD, ¿ESO QUEREMOS?. POR FAVOR, A LAS FUERZAS ARMADAS PATRIOTICA ARGENTINA, A ARTURO ILIA POR NADA LO ECHARON, HOY LA PATRIA ESTA EN PELIGRO, SOLO USTEDES PUEDEN SALVARLA, POR QUE RECONOSCAMOS QUE SOMOS UNA SOCIEDAD CAGONA Y ACOSTUMBRADA A QUE ERAN USTEDES SIEMPRE LO QUE PONIAN FIN A LOS ABUSOS DE PODER POLITICO HOY A ESTOS REVERENDO HDP CON LOS TRES PODERES EN SUS MANOS, SOLO NOS QUEDAN LAS ESPERANZAS DE UN EJERCITO DE VALIENTES SOLDADOS DEFENDIENDO A LA PATRIA.