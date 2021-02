Trotta no dejó dudas:»la presencialidad es obligatoria»

(ADN). – El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, no dudas en su paso por Bariloche, sobre la vuelta a la presencialidad en las aulas en el próximo período lectivo. Consultado sobre el tema fue claro y respondió afirmativamente: «Sí, salvo para los chicos que están en grupos de riesgo, para los que debemos sostener el aprendizaje a distancia, fortaleciendo todas las herramientas de acompañamiento de la escuela, con el fin de que no se lleve a cabo un proceso de asimetría, entre los que van a las clases presenciales y los que se quedan en el hogar».

En una nota brindada al diario «El Cordillerano», explicó sobre la virtualidad y la educación a distancia, que cada provincia elige el modelo: alternancia diaria; colegios de jornada completa donde van todos los chicos, aunque la mitad de la jornada, porque no pueden ir en forma simultánea; algunas escuelas recuperan su ritmo habitual, ya que, por el espacio físico, garantizan el distanciamiento y asisten todos los alumnos; otras instituciones plantean bloques semanales: una semana presencial y la otra en el hogar, con un proyecto para trabajar durante esos días, lo que implica un aprendizaje a distancia, producción de contenidos y, en los casos en que sea posible, virtualidad.

En cuanto a que la virtualidad dejó chicos de sectores carenciados fuera del sistema, Trotta expresó: la desigualdad no nació con el COVID, pero sí la iluminó. Algunos no la querían ver, pero estaba allí. Y también la profundizó, a pesar del esfuerzo del Estado nacional, las provincias y la sociedad. Para cualquier diseño de política pública y educativa, lo primero que se debe tener es el diagnóstico correcto. No se puede gobernar la Argentina pensando que se trata de un país europeo. Tenemos que tener claro cuáles son los desafíos. Acá, el problema de la educación es la desigualdad. Y nuestra responsabilidad va por el carril de pensar qué le damos a la escuela para que la pueda enfrentar.

El ministro de Educación de Nación, calificó como «muy buena» a su relación con Río Negro y agradecido «a la gobernadora y a su ministra por todo el acompañamiento que nos brindaron a lo largo del 2020. En ninguna jurisdicción hacemos diferencia alguna por la política partidaria. Tenemos que fortalecer nuestro sistema educativo, y la única manera de hacerlo es con la relación entre la Nación y las provincias».