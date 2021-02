Las elecciones primarias podrían postergase a septiembre

Se analiza en la Casa Rosada una postergación de las elecciones primarias (PASO) ante la falta de consenso en el frente de Todos, sobre la posibilidad de suspenderlas por este año, para evitar que colisionen con la campaña de vacunación contra el Covid 19.

La propuesta llegó de parte del jefe de gabinete Santiago Cafiero y del ministro del Interior Eduardo «Wado» De Pedro, en una reunión que mantuvieron con Sergio Massa y Máximo Kirchner en la Casa Rosada. El presidente Alberto Fernández ocupó la cabecera y asintió.

Mientras que los gobernadores oficialistas reclaman que no se vote en agosto, Máximo Kirchner reclama un acuerdo con Cambiemos para acordar en paralelo el calendario electoral de la provincia de Buenos Aires, donde las primarias son simultáneas a las nacionales por ley y el principal frente opositor domina el Senado local, informó LPO.

No se puede cambiar el cronograma sin su autorización y el gobernador bonaerense no tiene capacidad logística para organizarlas por su cuenta. No hay antecedentes. La negociación no será fácil: fuentes del PRO confirmaron a LPO que mantienen la decisión de no hablar de leyes electorales en los años de votación.

Wado De Pedro recibió en la semana al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, quien llegó acompañado por sus colegas radicales Gustavo Valdés (Corrientes) y Gerardo Morales (Jujuy) e insistió con suspender las primarias para facilitar el plan de vacunación.

El chaqueño y su colega Juan Manzur, de Tucumán fueron los que impulsaron el proyecto de ley para suspender las primarias que descansa en un cajón de la Cámara de Diputados, pese a que Alberto lo incluyó en la convocatoria de sesiones extraordinarias.

Según supo LPO, el ministro del Interior anticipó que una opción alternativa podría ser cambiar las fechas, para que las primarias sean en septiembre y las generales se mantengan en noviembre o se estiren a noviembre, cuando confían en transitar una etapa de menos contagios.

En el Congreso ya hay un proyecto que propone llevar las primarias hasta septiembre por siempre, presentado por los diputados cercanos a Enrique «Coti» Nosiglia. Tiene como objetivo evitar Gobiernos en agonía, como le pasó a Mauricio Macri después de la elección de 2019.

Pero en el diálogo de la Rosada, los funcionarios hablaron de definir un itinerario para este año y dejar para más adelante el debate sobre el sistema electoral. No hay mucho tiempo para decidir: si se vota en agosto, en abril deben conocerse los padrones.