Escaso cumplimiento a los nuevos precios de la carne

(ADN). – Según una inspección que realizó la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro, por supermercados de Viedma, Allen, Bariloche y Cinco Saltos, no se verificó que los locales cumplan con las nuevas disposiciones de ofrecer cortes de carnes baratos. Muchas sucursales de importantes firmas comerciales no están adheridas a la medida del gobierno nacional, otras no ofrecen las promociones o tienen listado propio con precios mayores y argumentan falta de stock en esos cortes.

La Agencia de Recaudación aclaró que el día de control coincidió con el primer día de vigencia del programa “Cortes Federal” y que estas sucursales serán visitadas nuevamente los próximos días para verificar si corrigieron su conducta. Además se sumarán el resto de las localidades y se fiscalizará tanto este programa como el de Precios Máximos

El pasado 25 de enero, el Gobierno nacional llegó a un acuerdo con frigíríficos y supermercados para la comercialización de los principales cortes de carnes en todo el país, a precios accesibles. El acuerdo regirá hasta el 31 de marzo

Los cortes y precios que deben ofrecerse al consumidor son: asado de tira (1 kg) $399; vacio (1 kg) $499; matambre (1 kg) $549; tapa de asado (1 kg) $429; cuadrada o bola de lomo $489; carnaza (1 kg) $359; falda (1 kg) $229; roastbeef (1 kg) $399; carne picada (1kg): $265 y espinazo: $110

Estos cortes se podrán comprar en las grandes cadenas de supermercados como Coto, Jumbo, Plaza Vea, Disco, Carrefour, Walmart, La Anónima, Día, Libertad y Carnicerías Friar, entre otros.

En los supermercados estarán disponibles los fines de semana y los miércoles de las primeras 3 semana del mes.