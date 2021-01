«Pocho» Lehner, ciudadano ilustre de Viedma

(ADN).- El Concejo Deliberante distinguió al dirigente político Omar «Pocho» Lehner como ciudadano ilustre de Viedma, por su aporte a la identidad de la ciudad. Fue en la última sesión del año, donde los ediles votaron por unanimidad el proyecto impulsado por Pedro Bichara y Maricel Cévoli (JSRN).

“Lo único que he hecho es tratar de cumplir mis responsabilidades, todas las que me tocaron de la mejor manera posible. Algunas veces lo logré y otras no. Así como también traté de ser un buen tipo. Se los agradezco”; expresó Lehner al momento de recibir la distinción.

Por su parte, la presidenta del cuerpo legislativo municipal, Maricel Cévoli, destacó “su valentía enorme que hoy nos hace que todos por unanimidad votemos este homenaje”.

Asimismo, Bichara afirmó: “Quienes han militado en distintos espacios políticos, vecinalistas, sociales y organizaciones intermedias, dejan una huella muy fuerte. Y quienes lo han hecho con honestidad intelectual y política; y con definiciones fuertes como ha tenido Pocho en su vida, trascienden y tienen un reconocimiento de sus adversarios políticos, compañeros y de toda la sociedad”.

Por otra parte, el concejal Pedro Sánchez –Somos Viedma- resaltó “su honestidad intelectual y valentía”.

Por último, el edil Luciano Ruiz – FdT- explicó que “Lehner es alguien que nos alinea a todos. Que tengamos casi 40 años de democracia initerrumpida es porque han transitado personas como Lehner en la política”.

Su trayectoria

Lehner, nacido en Viedma, es contador, economista, político y dirigente destacado de Río Negro. Durante su carrera, se desempeñó en diversas áreas de la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal, en funciones ejecutivas, de conducción y administración, de carácter técnico, profesional y político, particularmente en Economía y Hacienda.

Sus múltiples actividades lo llevaron a impulsar y crear proyectos político-partidarios, condujo organismos locales y provinciales, y participó en otros a nivel nacional. Ejerció candidaturas electorales y llevó a cabo funciones electivas.

Entre sus cargos ejercidos, se destaca el de Ministro de Economía y Hacienda de Río Negro, durante la gestión del ex gobernador Mario Franco, así como también el de presidente del Banco de la Provincia de Río Negro, en la misma etapa.

Además, representó al Partido Justicialista en varias ocasiones, entre 1954 y 1990. Fue fundador del partido Frente Grande de Río Negro, en 1993, al ocupar el cargo de Presidente y distintos cargos jerárquicos en los años subsiguientes. También alcanzó el cargo electivo de edil en el Concejo Deliberante de Viedma, en 1981.