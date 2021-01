Lammens: extremar los cuidados en los destinos turísticos

El ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens, pidió «extremar los cuidados para que podamos seguir teniendo temporada de verano» y ratificó que no es la intención del Gobierno nacional «suspenderla» ya que representa una importante reactivación económica para la industria del turismo, manifestó el funcionario esta mañana en declaraciones a radio Mitre.

Según el reporte turístico, hay 1.600.000 argentinos que obtuvieron el Certificado Cuidar Verano y se encuentran vacacionando en este momento en los distintos destinos del país.

«Estas medidas son para que no tengamos que suspender la temporada de verano que, para la economía nacional y regional, es muy importante por el movimiento y la generación de empleo que impulsa», indicó Lammens y sostuvo que «nunca se pensó en suspender la temporada, no estamos imaginando esa alternativa, pero sí estamos tomando medidas, ya que no podemos permitir el incremento de casos y que se tire por la borda el esfuerzo de todo este tiempo».

Para Lammens, con las nuevas medidas, «la semana próxima debería empezar a mostrar que los números se estabilizan y haya una baja de la curva» de contagios.

En ese marco, el ministro recordó que el turismo «está en una situación muy compleja porque estuvo todo el año pasado a facturación 0, por eso todos los incentivos que hemos propuesto desde el Gobierno, con más de $60.000 millones para sostener al sector, y unos 5000 millones en el programa Previaje».

El funcionario calificó a la actual temporada de verano como «rara», porque aunque hay mucha gente viajando por la Argentina, también es verdad que «la pandemia ha hecho que muchos cambien sus hábitos y por ahí no decidan alojarse en hoteles por miedo a los espacios comunes» e insistió en que «no está en nuestros planes suspender la temporada porque el turismo es un industria que en el país genera un millón de puestos de trabajo, y en la economía nacional significa casi el 10% del PBI».

Respecto de los anuncios del viernes, remarcó que se tomó «la decisión de dejar la potestad a los gobernadores de qué restricciones tomar; por ejemplo, no es lo mismo la situación epidemiológica en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires que en Catamarca».

«Tenemos reportes diarios con una sala de situación con la cantidad de casos por día en los principales destinos, y hay situaciones que la verdad que son preocupantes, y Mar del Plata está entre ellas, pero estamos extremando los cuidados y monitoreando lo que sucede en cada una de las localidades», expresó Lammens.