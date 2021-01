Críticas del FdT y Cambiemos al «impuestazo» en Río Negro

(ADN).- Los bloques de legisladores de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, criticaron la suba de impuestos automotor e inmobiliario en Río Negro. Así, se sumaron a las voces de diferentes gremios y la Federación de Entidades Empresarias (FEERN).

Juan Martín pidió a la Gobierno dar «marcha atrás» con medida. “Hay muchos vecinos angustiados porque no saben cómo van a hacer para pagar», aseguró el dirigente de Cambiemos. «Otros están enojadísimos y directamente no quieren pagar», advirtió. Y agregó: «Lo que veo en todo caso es un escenario conflictivo que puede evitarse si la Gobernadora tiene un gesto con los bolsillos de las familias, los comercios y las PyMEs a los que no se los puede seguir exprimiendo”.

Desde el FdT consideraron “desproporcionado y abusivo” el incremento de los impuestos inmobiliario y automotor aplicado por el gobierno provincial. Señalaron que se trata de “un tarifazo a contramano de la realidad, muy por encima de la inflación, que destruye empleos y afecta gravemente el poder adquisitivo de los trabajadores”.

“Nosotros hacemos en Rio Negro lo que hace nuestro gobierno nacional, proteger a los trabajadores, comerciantes y pymes que están atravesando una de las crisis más duras de la historia. La ley impositiva anual que impulsó el gobierno provincial demuestra su ideología ya que, a pesar que el presupuesto 2021 tiene un déficit fiscal de 4.343 millones de pesos, siguen beneficiando a las grandes empresas con la rebaja y exenciones a los ingresos brutos en línea con el Consenso Fiscal firmado durante el gobierno de Macri”, sostuvo el legislador Marcelo Mango.

Por su parte, la presidenta del bloque, María Eugenia Martini, expresó: “Desde hace una década la situación económica y financiera de la provincia no ha dejado de empeorar. No se conoce cuál es el proyecto de desarrollo de mediano y largo plazo que tiene Juntos Somos Río Negro. Lo que sí tenemos es un gobierno que se sostiene con aportes nacionales, emisión de deuda que no puede pagar y tarifazos regresivos, que golpean siempre al bolsillo de los trabajadores y el sector productivo y no a los poderes económicos concentrados de la provincia que son quienes debieran aportar para salir de esta crisis”, concluyó.