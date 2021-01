«Con Arabela nos vincula el desarrollo humano y económico»

(ADN).- El intendente Pedro Pesatti se reunió esta mañana con la gobernadora Arabela Carreras. Fue luego de un acto en la Casa de Gobierno donde se entregaron aportes a emprendedores de la capital provincial. «Tenemos la voluntad y la decisión de poner en marcha distintas acciones para el desarrollo de nuestra localidad», indicó el jefe comunal al finalizar el encuentro. «Agradezco el acompañamiento que la Gobernadora tiene, y el nivel de diálogo tan fluido y fructífero», agregó.

Pesatti recordó que «hemos adherido al programa suelo urbano», y ahora se busca -con esa ingeniería normativa- la creación del Distrito Vecinal Sur, «que es la iniciativa más importante que nuestro gobierno municipal tiene en materia pública para poder resolver uno de los temas más severos que tiene nuestra comunidad, que es el acceso al lote y a los servicios».

El Intendente subrayó que «nos vincula con Arabela una cuestión que siempre nos resulta estratégica, y que tiene que ver el desarrollo económico, social y humano de la comunidad, en especial en este momento tan complejo como el que nos toca vivir». A pesar de la pandemia, Pesatti aseguró que «no hemos perdido una mirada de futuro porque como nunca, necesitamos crear futuro». Y explicó: «el futuro es una creación de la voluntad de los sueños, los proyectos y la capacidad que tengamos quienes fundamentalmente tenemos responsabilidad en los gobiernos».

«Y nunca antes, quienes gobernamos, hemos tenido más necesidad y obligación de generar horizontes donde no están, abrir caminos donde no existen y crear futuro que no se puede vislumbrar», añadió.

Por último, el Intendente expresó: «Creemos que en el trabajo conjunto entre la Provincia y el Municipio. A partir de las ideas que nos unen, de la concepción que tenemos sobre la política, la economía, la sociedad y el mundo vamos a poder encontrar los caminos que tanto estamos necesitando en este tiempo de crisis que estamos viviendo», concluyó.