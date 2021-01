ATE promueve un proceso de «blanqueo salarial»

ATE demandó formalmente al Ejecutivo que se instrumente un proceso generalizado de regularización salarial, de manera de avanzar en la eliminación de los montos no remunerativos y no bonificables que integran los haberes de los trabajadores dependientes del Estado Provincial.

En este sentido, como ya lo expresara anteriormente, para el sindicato de ninguna manera dicho proceso puede ser parcial y debe incluir a los más de 24.000 agentes y a todas las reparticiones de manera conjunta, sin excepción.

“Creemos que la puesta en vigencia de un Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) sería la herramienta adecuada para eliminar este tipo de irregularidades en el empleo estatal”, expresó el gremio en la nota enviada a la Gobernadora. Es que el CCT permitirá no solo abordar la regularización de todos los haberes, sino también establecer el escalafón y poner en funcionamiento la carrera administrativa en el Estado.

Es así que ATE demanda que el gobierno avance en un proceso de blanqueo salarial generalizado, evitando cualquier tipo de discriminación. Para el sindicato, sectorizar una respuesta en este sentido violentaría principios constitucionales esenciales y produciría la reacción inmediata de miles de estatales de las carteras no contempladas.

Como detallaron desde el gremio las cifras no remunerativas y no bonificables no sólo erosionan el poder de compra de los salarios, sino que contribuyen a desfinanciar a la obra social estatal y al sistema público de reparto, a la vez que pauperizan los montos de las jubilaciones.

“Actualmente gran parte de los sueldos estatales está integrada por sumas no remunerativas y en algunos casos éstas superan a las remunerativas”, señaló Rodrigo Vicente, secretario general de ATE Río Negro en la nota, considerando existe al abrir este camino de blanqueo salarial “la oportunidad histórica de jerarquizar el empleo público y reconocer el destacado rol que los y las estatales cumplen en el sostenimiento del Estado y sus servicios”.