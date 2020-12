Un PASO electoral menos. ADN

Los gobernadores terminaron de convencer al Presidente y la Casa Rosada se prepara para enviar un proyecto al Congreso para suspender las PASO del año próximo. Alberto Fernández escuchó a los mandatarios en un almuerzo en Olivos, previo a la firma del Consenso Fiscal. La clave fue la aprobación de la propuesta -que hicieron desde el PJ- de Axel Kicillof. El bonaerense era el delegado de Cristina Kirchner en ese encuentro.

El Ministro del Interior tomó nota y Sergio Massa se fue con la tarea de reunir los votos en Diputados.

Ayer, el gobernador neuquino, Omar Gutiérrez, admitió públicamente el acuerdo que 21 provincias avalan. El pretexto es la pandemia, pero la razón es política ya que -en una primera lectura- perjudica al macrismo. Ahora, los partidos, alianzas, coaliciones y frentes, deberán reorganizarse y definir sus candidaturas por otros métodos.

Arabela Carreras llevó la voz rionegrina a Olivos. La mandataria ya se había expresado públicamente a favor de suspender las Primarias y reafirmó su posición en el encuentro. En el mismo sentido viene trabajando Alberto Weretilneck, que adelantó su voto a favor de un proyecto con ese objetivo en el Senado.

La postura rionegrina de respaldar el pedido de los gobernadores peronistas conlleva también una estrategia local: sumar otro diputado de Juntos al Congreso. Para el partido provincial las PASO 2017 fueron una pesadilla y evalúan que ir directo a octubre aumenta sus chances de relegar a Cambiemos y de disputar los dos escaños en juego con el Frente de Todos.

La elección de octubre es un desafío para Juntos, no solo porque puede ampliar su representación en Diputados, sino porque se reafirma -en una contienda electoral nacional- como un partido de proyección en el tiempo. Es, además, una señal a la Casa Rosada que su apuesta por la relación con la Gobernadora no es desacertada, y transforma a Río Negro como un distrito en el que puede cosechar adhesiones mayoritarias en 2023. Incluso, en Buenos Aires, ya se piensa en una suerte de concertación con mandatarios que no integran el FdT, lo que relega las aspiraciones de la dirigencia local que no tendría un apoyo explícito (como ocurrió en 2007) a sus candidatos.

Pero en la provincia existen otros desafíos.

Estos días serán clave para saber si el Gobierno puede desarticular el conflicto hospitalario. También debe ir diseñando el inicio de clases del próximo ciclo lectivo, ya que hay una alta demanda de presencialidad por parte de la comunidad educativa, pero el gremio docente expresa reparos.