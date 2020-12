Denuncian que el Gobierno no transfiere fondos a Bomberos

(ADN).- Legisladores del Frente de Todos denunciaron que el Gobierno provincial no depositó los fondos de Lotería y EdERSA a las asociaciones de Bomberos Voluntarios, y elevaron un pedido de informes a la Secretaría de Seguridad y Justicia para que «explique la demora». También pidieron formas alternativas de subsidios, ante la inactividad del juego legal en pandemia.

Según el bloque opositor, hasta el momento no se depositó lo recaudado por Lotería durante enero y febrero de este año ($4.070.000). También subrayaron que el Gobierno argumentó que, con motivo de la pandemia que obligó a suspender la actividad de azar, no hubo recaudación durante los meses siguientes. «En consecuencia, las asociaciones de Río Negro no recibieron un solo peso de lo correspondiente al año en curso», dijeron desde la bancada.

Los parlamentarios, además, remarcaron que los Bomberos recibe también un aporte voluntario que se liquida con la facturación mensual a los usuarios de la empresa provincial de energía (EdERSA). «Sin embargo, aunque desde la empresa confirman que se cumple puntualmente con el depósito, ni las Asociaciones de Bomberos, ni la Federación han recibido este dinero desde julio», denunciaron.

El sistema de subsidios para las asociaciones de bomberos voluntarios en la provincia está reglamentado por la Ley 5434, una modificatoria de la Ley anterior sancionada en marzo de este año, que establece la distribución mensual equitativa del 9% de los fondos producidos por los juegos de azar, a través del ministerio de Seguridad y Justicia. La Ley tiene por objetivo simplificar el sistema de rendición y distribución de los fondos a fin de garantizar que éstos lleguen tanto a las asociaciones como a la Federación que las nuclea con la mayor celeridad posible. «Algo que no ha ocurrido», dijeron los legisladores.

«La situación de asfixia económica llevó a la virtual paralización de los cuarteles, que en muchos casos organizan rifas y ferias a fin de recaudar fondos para cubrir los gastos operativos» advirtieron desde el FdT. E indicaron que «el equipo autónomo de cada bombero tiene una vida útil de 5 años, tras lo cual pierde sus propiedades ignífugas. Se trata de equipamiento importado, cuyo costo ronda los 4 mil dólares».

Es por ello que el Frente dirigió un pedido de informes al ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro para que «explique la razón de la demora y provea otra fuente de ingresos».