YPF aumentó un 2,5% sus naftas y combustibles en todo el país

(ADN).- YPF aumentó ayer los precios de sus combustibles en todo el país. La petrolera indicó que el incremento a nivel nacional es de un 2,5% promedio. La empresa Raizen (Shell) anunció hoy un reajuste. Y se espera que Axion y Puma ajusten los valores entre hoy y el martes.

«Este aumento se encuentra en línea con la decisión de ir recortando brechas entre la Capital Federal y el resto de las provincias», indicó la compañía en un comunicado. Se trata de la cuarta suba que aplica la compañía estatal -a la cual siguen enseguida el resto de las petroleras- en casi cuatro meses.

Los últimos aumentos de precios de YPF fueron en agosto, septiembre y octubre, después de suspender las subas durante la primera parte del año en el inicio de la pandemia.

Según fuentes de YPF, la compañía espera mantener el mismo ritmo de evolución que el tipo de cambio.

En el tercer trimestre de 2019, la petrolera estatal perdió u$s 482 millones, lo que representó una mejora con respecto a los u$s 1.258 millones que había perdido entre abril y junio últimos. Aún así, la petrolera estatal prevé invertir u$s 2.000 millones en 2021, sobre todo en la producción de gas.