¿Vuelve Aníbal al Gobierno? Frederic se iría de Seguridad

(ADN).- Enrique Albístur pidió públicamente a Aníbal Fernández para el ministerio de Seguridad. El ex secretario de Medios durante los gobierno de Néstor y Cristina Kirchner es un hombre de extrema confianza del presidente Alberto Fernández, tanto, que la Casa Rosada se lo conoce como el «ministro sin cartera».

Por eso, sonó fuerte la entrevista que le hicieran en C5N unos días antes del velorio público de Diego Maradona, y que luego de aquel episodio, cobró otro sentido. La actual titular del área, Sabina Frederic, suma cuestionamientos desde un tiempo y es uno de los posibles cambios que se rumorean a fin de año.

Frederic quedó en medio del fuego cruzado con el titular de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. También estuvo cuestionada por el accionar del Ministerio en las tomas y usurpaciones de tierras. Para colmo, las diferencias con su par de Justicia, Marcela Losardo, resuenan en el Gobierno por la interacción que naturalmente deben tener esas áreas.

Ahora, quedó en la mira luego del descontrol durante la despedida de Maradona. La ministra, que le echó la culpa públicamente a Diego Santilli, a cargo de la seguridad por parte del gobierno porteño. Dijo que el balance de la despedida fue positivo pese a que no se ponía un «10». Las declaraciones causaron malestar dentro del Gobierno, más aún cuando se evaluó evacuar a Alberto Fernández de la Rosada por la invasión de barrabravas.

La propia CFK había apuntado a «funcionarios que no funcionan», y uno de los sillones mirados fue el de Seguridad. Berni no solo es Ministro del gobierno de Axel Kicillof, el más kirchnerista de todos, sino que además tiene diálogo directo con la vicepresidenta.

Albistur, el «Pepe», pidió públicamente a Aníbal ingrese al gobierno.

-«¿No me van a preguntar dónde me lo imagino a Aníbal?», preguntó Albístur a Luciana Rubinska y Roberto Funes Ugarte. «Ministro de Seguridad me gustaría», se respondió a sí mismo.