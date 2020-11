Amparo de padres de El Bolsón. Piden clases presenciales

(ADN). – Un grupo de padres y madres de una escuela privada de El Bolsón, presentaron un amparo colectivo, para habilitar nuevamente las clases presenciales, bajo el argumento que “se vulnera el derecho fundamental a la educación» y otros «derechos humanos”. Sostienen que “las clases por Zoom que al comienzo fueron una novedad, demostraron con el tiempo ser ineficientes para reemplazar la interacción en el aula». El amparo fue elevado al Juzgado N° 11 que funciona en la ciudad, a cargo del Juez subrrogante Marcelo Muscillo.

Uno de los padres que presentó el amparo, el abogado Alejandro Morera, explicó que la no concurrencia a las aulas «podía entenderse razonable a comienzos de año, cuando no se sabía mucho de la enfermedad y cómo iría evolucionando, hoy ha dejado de serlo. Sobre todo, teniendo en consideración las particulares circunstancias de nuestra localidad, en la que por el momento tenemos menos de 10 casos positivos y se han reactivado casi en su totalidad las actividades recreativas, comerciales y religiosas”.

Agregó que al » cumplirse casi un año lectivo sin clases presenciales, los padres y madres de los alumnos que están cursando el último año del primario, estamos muy preocupados por la forma en que nuestros hijos/hijas transitarán el final de esta etapa tan fundamental para sus vidas y para su desarrollo psico-emocional.

Para Alejandro Morera, “la suspensión de clases presenciales no solo vulnera el derecho a la educación, sino que también vulnera muchos otros derechos constitucionales, como derechos garantizados por los Tratados de Derechos Humanos. Entendemos que la educación no es solamente incorporar conocimientos (función educativa) sino que tiene la misión esencial de preparar a niños y niñas para que vivan en sociedad y señaló que «la escuela es esa “sociedad” en la que aprenden a trabajar en equipo, a convivir, a intercambiar, a respetar, a reconocer la diversidad, Todo esto no es posible hacerlo a través de una pantalla. La escuela cumple además con una función de guarda, que permite a los padres y madres desarrollar, entre otras, actividades laborales que no pueden realizar si deben permanecer al cuidado de sus hijos/as».

Por otra parte los padres amparistas hicieron un relevamiento entre los alumnos, donde se puede ver con preocupación un creciente desinterés en la escuela, donde «muchos comienzan a manifestar apatía y sedentarismo y se han zambullido en sus pantallas de modo compulsivo y no quieren salir o interactuar con otros niños/as de su edad. Algunos ya manifiestan trastornos en el sueño como insomnio o pesadillas. Todas estas consecuencias también han sido documentadas por diversos profesionales en el mundo entero”, sostienen los padres.

Morera también indicó que “las clases por Zoom que al comienzo fueron una novedad, demostraron con el tiempo ser ineficientes para reemplazar la interacción en el aula, tanto para docentes como para los alumnos/as que indican estar cansados con la modalidad» y señaló que «a esta dificultad propia del sistema, debemos agregar los problemas de la conectividad como cortes de luz, inconvenientes con la señal, o familias que no cuentan con el servicio, cuando hay familias que no cuentan con los dispositivos, que solo colaboran en acrecentar su frustración”.