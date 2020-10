Toma en Foyel: piden juicio político al juez Calcagno

(ADN). – “Esta es otra muestra de la desconexión con la realidad de nuestro Poder Judicial”, señaló Juan Martin, legislador de JxC al anunciar que pedirá el juicio político al Juez de Garantías Ricardo Calcagno, quien rechazó un pedido de la Fiscalía para desalojar la toma de tierras en el Foyel por la comunidad Lof Gallardo Calfú.

«Parece ser que las garantías son sólo para los delincuentes y que las víctimas no tienen ningún derecho”, destacó el legislador y agregó que la resolución del juez «echa por la borda un excelente trabajo de la Fiscalía, que rápidamente elevó las actuaciones para terminar con un flagrante delito”.

“Esta no es la primera vez que Calcagno está sospechado”, dijo Martín y recordó que “hace un par de años se lo sacó del juicio por un femicidio al considerar que no actuaba imparcialmente, y además tuvo denuncias ante el Consejo de la Magistratura por varias irregularidades y actitudes impropias. Incluso, la gobernadora Carreras cuando era legisladora pidió el juicio político”.

Expresó además que “el derecho de los acusados a ser oídos en el proceso fue debidamente contemplado con la citación que les hizo el juez, y que si decidieron no presentarse es porque no tienen interés. Esto no debería impedir que la Justicia siga actuando y que se los desaloje, en lugar de esperar a ver si los pueden detener y llevar a notificarse y declarar”.

“Nosotros no creemos que la culpa sea solamente del INAI, como dicen algunos. Todo el gobierno es responsable, porque el INAI no actúa autónomamente y si así lo hiciera ya deberían haber echado a sus responsables. Además, vemos que estos episodios de tomas se están dando en todo el país, incluso en zonas donde no hay ningún supuesto reclamo ancestral”, dijo Martín y puntualizó que “es llamativo el silencio de la dirigencia local del Frente de Todos. Acá en Bariloche se habla mucho de que tal o cual referente de ese espacio está detrás de las tomas y creo que deberían salir a aclararlo”.