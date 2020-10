Hospitalarios: «no nos sentimos representados por los gremios»

(ADN).- «La gran mayoría de los trabajadores no están sintiéndose representados por los gremios formales y sus decisiones provocan gran descontento general». Así lo expresa un documento que confeccionaron trabajadores de los hospitales públicos rionegrinos, quienes se enrolarán en la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA).

En ese sentido, ayer, los agentes de salud expresaron: «nos consideramos un núcleo sólido para representar con delegados la posición de las y los trabajadores esenciales -no héroes-, sin distinción de rol, profesión u ocupación». «Somos un equipo compacto, responsable y comprometido tanto por nuestras obligaciones al enfrentar esta faraónica lucha contra una pandemia histórica como con la lucha de nuestros derechos laborales y salariales», agregaron. Y añadieron: «Nadie nos ha representado en la comisión de seguimiento de salud donde la misma gobernadora mencionó nuestra importancia pero en la que no nos quieren dejar participar dado que el acuerdo salarial pautado no representa un aumento sino una pérdida de salario».

El documento que se leyó en el hopsital Zatti de Viedma tuvo su réplica en otros nosocomios de la provincia.

Los trabajadores pidieron a la Gobernadora que «genere un espacio de diálogo» con la flamante organización sindical (FESPROSA tendrá su sede en Río Negro), para «conozca la realidad del hospital».

La vocera fue Andrea Prieto quien, ante la consulta de los medios, indicó: «todos los hospitales queremos llegar a un diálogo con la Gobernadora para que sepa lo que está pasando en la realidad diaria y que sepa que, cuando planteamos que no nos sentimos representados, no es nada contra ningún gremio, no estamos en contra de ATE y UPCN. Hace años que no nos sentimos representados. Queremos que conozcan la realidad del hospital, que caminen el hospital con nosotros y vean lo que está pasando».