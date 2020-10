Gestión y género: críticas al «club de chicos funcionarios»

(ADN).- Mientras el bloque del Frente de Todos reclama al gobierno rionegrino un Presupuesto con perspectiva de género, las agrupación «Las Victorias Nacional Popular y Feminista de Cipolletti» emitieron un duro comunicado criticando el patriarcado instalado en el espacio político partidario, poniendo de manifiesto que la mayoría de los organismos nacionales en Río Negro están a cargo de varones.

En ese sentido exigieron que exista una verdadera equidad de género que contemple a las mujeres y disidencias del FdT. Y apuntaron contra la designación del concejal cipoleño Horacio Pierucci al frente del ENACOM.

El documento

«Nuevamente un paso atrás en la igualdad de género en Río Negro. Las mujeres sólo ocupamos el 18% de los cargos de funcionarxs del Gobierno Nacional en la Provincia.

Una vez más las mujeres de la militancia del Frente de Todxs nos anoticiamos del nombramiento de un hombre, como funcionario del gobierno nacional en la provincia.

Y ya van 23, sin que, ante nuestra permanente denuncia por este atropello a la paridad de género, alguien se haga cargo de esos nombramientos que van llenando la lista de socios en el “club de los chicos funcionarios”.

Las mujeres y disidencias conformamos el sector mayoritario de la militancia, sin embargo el 82% de los cargos están siendo ocupados por hombres, es decir, no alcanza nuestra data numérica y nuestras presencias permanentes en todas y cada una de las convocatorias para la transformación de la provincia y el país, así como tampoco es referencia nuestra, por lo general, alta cualificación política, para mover un poco el amperímetro, respecto de los nombramientos de funcionarixs desde el gobierno nacional, para nuestra provincia.

Ya expresamos nuestro descontento -que parece no importar a la dirigencia del FdeT en Río Negro y en la Nación-, por el nombramiento de Horacio Pierucci -ex concejal en Cipolletti del FdT, ex funcionario de Weretilneck, ex funcionario de PRO, en la intendencia de Tortoriello), en el ENACOM. En su nombramiento se colmó nuestra paciencia para esperar un cambio de rumbo.

Y aunque hoy estamos frente a un nuevo paradigma, en el que mujeres y diversidades exigimos dejar de ser subalternizadas para asumir la igualdad en todos los ámbitos y aspectos de la vida política y cultural, nuevamente exponen frente a nuestros reclamos, el nombre, ahora, de Néstor Correa como nuevo articulador del Centro de Referencia (CDR) en Roca, representando al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el Alto Valle. A su nombramiento decimos: ¡BASTA YA!

En ambos casos, y en muchos más, desconocemos las potencialidades de “los compañeros” para el cargo, pero parece que sólo un aspecto es suficiente para ocupar espacios de decisión territorial, respecto de las políticas nacionales: estar siendo varón cis.

Lo que no parecen observar quienes toman estas decisiones es que no sólo borran con el codo las políticas de géneros, cuerpas y sexualidades, que lleva adelante nuestro gobierno nacional, sino que están poniendo en cuestión todos y cada uno de los nombramientos realizados en la provincia.

Lo diremos de manera clara y con todas las letras: El patriarcado se sigue reflejando en nuestra estructura político partidaria: en los modos de tomar las decisiones y en quienes recaen los cargo.

Nuestra demanda exige a las autoridades del partido un posicionamiento claro, lo que supone ni un sólo nombramiento más de un compañero, sin antes alcanzar la igualdad que estamos demandando.

La interpelación que aquí expresamos, debe ser respondida con acciones y determinación».