Mascardi: Arabela le planteó a Fernández sus críticas al INAI

(ADN).- La gobernadora Arabela Carreras le planteó hoy al presidente Alberto Fernández sus cuestionamientos al accionar del INAI en Río Negro, específicamente sobre el rol del organismo nacional en la asistencia a grupos autoreferenciados en comunidades mapuches que están ocupando tierras en la región cordillerana.

Fernández recibió hoy a Carreras en la Casa Rosada, y la tensión en Villa Mascardi estuvo en el centro de la agenda.

La reunión transitó con «mucha escucha y mucha coincidencia de los problemas y cómo canalizar las soluciones, como siempre» indicó la Gobernadora, quien propuso una mesa de diálogo con diferentes fuerzas políticas de Río Negro. «El Presidente habló con la Ministra Losardo y se va involucrar personalmente ella en la solución y se ofreció ir a la provincia a trabajar» aseveró Carreras al finalizar el encuentro en un contacto con la prensa. «Tengo muchas expectativas en poder encaminar la situación».

Al ser consultada si se sintió intimidada por la situación (a raíz de la agresión verbal de estos días) dijo: «no me siento intimidada, sí me preocupa el conflicto, que no se trata de mi persona sino de lo que viven los vecinos de Mascardi en forma muy frecuente. Lo que sucedió con mi presencia pone en relieve lo que viven los vecinos y vecinas en forma permanente». «Creo que este grupo, que tiene sus reivindicaciones, debe hacerlo en el marco de la democracia y del cumplimiento de la ley. No se cuestiona el posicionamiento de ningún grupo sino del modo en se plantean. No se puede cortar rutas, no se puede tomar tierras en forma irregular, esto está fuera de la ley». «El Presidente avaló esta posición, nunca hemos tenido disidencias», remarcó.

También reiteró sus diferencias con el INAI, el organismo que conduce Magdalena Odarda. «Lo abordamos con el Presidente y acordamos generar desde la Ministra Losardo un diálogo directo para comprender mejor la situación que se vive en Río Negro, así que creo que si está la Ministra está garantizada la mirada del Presidente».