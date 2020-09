Reclamos salariales activan el conflicto policial en Río Negro

(ADN). – Policías activos y retirados de la Policía de Río Negro se manifestarán mañana frente a la Jefatura de Policía -respetando los protocolos Covid- para reclamar por aumentos salariales en la fuerza y fijar en 70.000 pesos el sueldo para las categorías iniciales.

Como un efecto espejo de lo sucedido con la policía bonaerense y otras en el país, se enciende una mecha que será preciso apagar, porque como señaló el policía Rubén Munoz «en la fuerza hay indignación» y se viven situaciones económicas de necesidades extremas.

Explicó en una nota en «Un Día Más» de Radio VyP que el sueldo de bolsillo inicial es de 30 y 32 mil pesos y que «hay mucho malestar» para aclarar que esta movilización es espontánea y que tiene sus argumentos en lo que pasa con la policía en Río Negro, descartando toda intencionalidad política impulsada por algún sector partidario.

Estos reclamos tienen un fuerte impulso en las regionales más importantes y destacó que se llegó a este punto porque «las autoridades de la institución no supieron comprender la situación» o «al Gobierno no le interesa su Policía», en referencia a que estos reclamos son conocidos tanto por la fuerza como por las autoridades del Ejecutivo.

La sombra del conflicto policial del 2013 es un fantasma en estas circunstancias de reivindicaciones salariales y laborales de la policía, ya que tuvo un fuerte impacto en la sociedad y en el gobierno de entonces y que luego tuvo fuertes consecuencias internas para muchos uniformados, como recordó el propio Muñoz, ya que aclaró que de ninguna manera esta movilización de mañana no descuidará la prevención en las calles y la prestación del servicio.

Los policías movilizados entregaron un petitorio de ocho puntos a las jefaturas de cada Regional y su pretensión es ser atendidos por autoridades provinciales, porque a su entender los reclamos exceden a los jefes de la institución, a la vez que consideran que es necesario «sentarnos todos en una mesa para atender a los reclamos de la Policía».

«Lo desconsideramos porque no dice nada y es un texto vacío», dijo el policía Rubén Muñoz, en referencia al comunicado difundido ayer por el Gobierno sobre la actualización salarial al sector.

También pidió a los jefes que no se formulen amenazas a los policías para que no hablen del tema salarial, «porque se pueden iniciar sumarios». Indicó que estas actitudes sólo enardecen y profundizan el conflicto y reclamó que «sean cautos y no aceleren las cosas».

Petitorio

El petitorio policial, además de reclamar un sueldo de 70.000 pesos para las categorías iniciales, solicita la eliminación del horario de tercios, un aumento del 100 por ciento en los pagos de los servicios adicionales; que las horas de recargo se abonen de igual manera que los adicionales; la provisión de elementos de bioseguridad para los efectivos como barbijos, guantes, lavandina y otros; la asistencia médica inmediata en casos de Covid de un uniformado y que los aumentos se apliquen en blanco, o sea remunerativos,