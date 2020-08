UPCN pide adicional para agentes contagiados de COVID

(ADN). – UPCN pidió al gobierno provincial que se pague un adicional al personal de salud que se contagió de coronavirus o que tuvo que aislarse por 14 días y que perdió el cobro de guardias y horas extras.

El gremio argumentó que la pandemia afectó seriamente a camilleros, mucamas, choferes y profesionales de la salud que se contagiaron de Covid cumpliendo con sus tareas o bien tuvieron que autoaislarse por ser contacto estrecho de un caso activo positivo, razón por la que se reclama la creación de un adicional dinerario para compensar la pérdida salarial.

UPCN propone además que este adicional sea no bonificable, retroactivo al inicio de la pandemia y cuyo monto se establezca a partir del promedio de lo que el trabajador cobró en concepto de horas extras y guardias durante los últimos tres meses.

Será abonado por el tiempo que el trabajador o trabajadora no pueda realizar horas extras o guardias a mes completo, es decir que si estuvo 25 días sin trabajar, se le pague un mes; si estuvo un mes y fracción se le abone dos meses y así proporcionalmente.

Actualmente, a los hospitalarios que envían a aislarse por 14 días sin examen de Covid positivo, no se les abonan las guardias ni las horas extras que deberían cobrar en ese mes, ya que el Ministerio de Salud considera que si no tuvo contacto directo con ningún paciente no le corresponde el cobro, lo que perjudica a un gran número de agentes, según consignó UPCN.