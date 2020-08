COVID: estudian nuevas restricciones en Bariloche

(ADN).- La gobernadora Arabela Carreras adelantó que «epidemiólogos están avaluando una nueva restricción para Bariloche». Es por la cantidad de casos que se registraron en las últimas horas que superan el centenar. Y pidió encarecidamente: «paremos de movernos».

En diálogo con Radio El Cordillerano, Carreras indicó: «estamos en una nueva etapa que tiene ver con el crecimiento de los casos. Me preocupa mucho el sistema de salud. Es muy buen equipo, pero tiene un límite físico y material. Si hoy, el ciudadano y la ciudadana no toman conciencia de que cada uno lo puede parar, esto no va a parar».

Luego remarcó: “estamos todos y todas muy cansados y está siendo muy difícil que entendamos que no podemos salir. Incluso mis propios amigos, cuando llego a Bariloche, me mandan mensajes para ver cuando nos vemos. Les tengo que decir que no, que está prohibido porque es peligroso”.

“Tenemos una arma mortal cargada en el cuerpo. Hay que hacer un quiebre y entender que tenemos un enemigo silencioso y mortal”, continuó.

La Gobernadora dijo que “estamos en un momento que otros países del mundo ya han pasado. Pero nosotros pensamos que no nos iba a va a tocar, por créenos superiores».

Consultada por posibles nuevas restricciones que se sumen a las que comenzaron a regir este lunes respondió que “epidemiólogos están avaluando una nueva restricción para Bariloche”, y luego continuó: “Si podría haber, depende de todos nosotros. Paremos de movernos, se los pido encarecidamente. Si no tomamos conciencia, se viene una etapa de cierre, porque si no mucha gente va a morir”.

“Hoy estamos en problemas, tenemos pocas camas, también hay camas ocupadas con patologías no COVID”, agregó Carreras.

Refiriéndose a la gravedad de la situación ejemplificó con un caso, conocido de ella, de un hombre de 40 años que dio positivo, se negativizó y volvió a contraer el virus. “En su segundo contagio casi muere. Todavía no está dado de alta y está tratando salir adelante”, comentó.