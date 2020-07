El FdT pidió plan integral para el turismo en Río Negro

(ADN). – Si bien el bloque de legisladores el FdT votó a favor la declaración de «Zona de desastre», para la región cordillerana reclamó al gobierno provincial un «plan de acción a futuro» por parte del ministerio de Turismo, a la vez que criticó demoras en tratar medidas que fueron solicitadas por la bancada opositora hace dos meses.

Fue la presidenta de la bancada, María Eugenia Martini, quien se refirió a la demora para declarar esta emergencia y recordó que hace dos meses el FdT presentó un proyecto de emergencia para el ámbito turístico.

Martini, luego de preguntarse cuáles son las medidas que debemos tomar en este precario contexto, indicó que “es la política la que debe proponer soluciones, porque ésa es su razón de ser” y pidió desarrollar nuevas herramientas de gestión, «creativas, porque lo conocido ha quedado en buena medida obsoleto”.

«El Ejecutivo Provincial ha corrido con demora. Hace casi dos meses que este bloque político presentó un proyecto que preveía la declaración de la Emergencia para la actividad Turística”.

Martini abundó en datos sobre la situación derivada en la actividad por la pandemia donde se estiman pérdidas para el período en que se mantengan las medidas de restricción para el Turismo de más de 4 mil millones de pesos en alojamientos, y más de 3 mil quinientos millones de pesos en la gastronomía y pidió preservar el empleo ya que “están seriamente afectados casi 50 mil puestos de trabajo. Ciento treinta mil turistas ya no vinieron y no van a venir otros tantos en lo que queda del invierno. El turismo es trabajo para los habitantes de Bariloche, y casi un 90 por ciento de ellos se han visto afectado”.

La jefa de la bancada opositora reclamó “un plan integral para el desarrollo de la provincia; no hemos visto una mesa que plantee hacia adelante qué pasa si el turismo estudiantil no se reactiva en breve, ya sabemos que no vamos a tener el ingreso de turismo brasileño, el año pasado fueron 20 mil y este año no vendrán. Estamos hablando de pérdidas de 5 mil millones de pesos en el ámbito turístico y en el sector comercial al menos 1300 millones de pesos por mes”, indicó.

“Si nos hubiéramos anticipado podríamos haber atenuado el problema. Necesitamos un plan, una hoja de ruta para la reactivación del turismo, ese debate es fundamental para poder evitar este desastre que nadie eligió, esta pandemia que nos cayó y que se cobró 41 muertes en nuestra provincia y un desastre económico y social donde la cordillera es la más afectada”, dijo Martini.