Viccidomini se opone a cambios en el Ente de Conesa

(Angela Viccidomini*).- La sanción de la ley N° 2564 que reglamentó el Ente de desarrollo de la zona de General Conesa (ENDECON), instituido por el artículo 110 de la Constitución Provincial, tuvo un debate previo muy intenso, del que surgió una ley que equilibra la fuerte presencia del gobierno provincial en su directorio, con el reconocimiento de la voluntad popular representada por el poder municipal local mediante la forma en la que se elige a su presidente. De tal modo, el presidente es designado por el poder ejecutivo provincial de entre una terna presentada por el Concejo Municipal.

En este contexto, durante los períodos en los que no coincidieron los colores políticos local y provincial, se pudo apreciar que la aludida presidencia fue ejercida siempre por el representante designado por el Intendente municipal, dentro de esa terna.

De tal modo fue que la Contadora Ángela Vicidomini ejerció la presidencia del ENDECON durante el gobierno provincial de Pablo Verani (UCR) e intendencia local de Darío Chialva (P.J.) 1999-2003. Lo mismo sucedió durante los dos períodos del gobernador Alberto Weretilneck, que compatibilizaron con la intendencia local de diverso signo y permitieron la presidencia del ENDECON al ing. Juan Epherra y a Valeria Campastro.

Estas convivencias políticas se dieron en el marco del diálogo permanente no exento de rispideces pero siempre sincero, del acuerdo de políticas en el ámbito del directorio y del mutuo reconocimiento de las legitimidades institucionales representadas.

Es entonces que llama poderosamente la atención que en la antesala de una renovación de las autoridades del organismo autárquico, el Poder Ejecutivo provincial esté propiciando la modificación del modo de selección del presidente, mediante un proyecto de ley, alejado de todo diálogo y consenso.

Sí, efectivamente JSRN tiene la mayoría parlamentaria para dar curso a esa ley, pero resulta dudosa su legitimidad cuando se pretende modificar un procedimiento aceptado pacífica y permanentemente por la sociedad toda, por el pueblo de Conesa, por todos los gobiernos provinciales desde 1988 a la fecha y por todas las instituciones rionegrinas –públicas y privadas-

Más que nunca es necesario reflexionar y en las actuales circunstancias retornar al espíritu original de la ley de creación del Ente, a su historia y antecedentes, en fin, volver diálogo entre las instituciones provinciales y municipales y la organizaciones intermedias que conforman el directorio y volver a las fuentes en el modo de designar al presidente del ENDECON durante los próximos cuatro años.

El ENDECON no puede convertirse en botín de ningún espacio partidario, por lo que prontamente debe retrotraerse este proyecto de modificación y comenzar a transitar el camino del consenso en ese equilibrio entre Provincia y Municipio.

Hoy más que nunca, en tanto nuestro presidente Alberto Fernández ha abierto y mantiene permanentemente el diálogo con los gobiernos de las provincias de tinte político opositor y entre ellas Río Negro; es necesario corresponder con la misma actitud desde la gobernación provincial hacia los municipios de la oposición. Aún cuando tengan minoría en la Legislatura.

Finalmente, es importante destacar que a todos los sectores de la vida económica del Valle de Conesa y al pueblo conesino le interesa que –en lugar de modificar un sistema de designación de autoridades hasta ahora eficiente y consagrado- se planteen de manera definitiva y se concreten de una vez por todas, los proyectos que lleven a la zona a su real desarrollo, a la generación de fuentes de trabajo, al crecimiento del bienestar de los habitantes.

Entre ellas resulta indispensable renovar y reacondicionar el abandonado sistema de riego de 20.000 hectáreas; la atención de caminos rurales absolutamente olvidados, instalación definitiva del matadero-frigorífico municipal de tránsito provincial en la región de mayor producción de carne que es Conesa (que se viene reclamando desde hace muchos, demasiado, años), la facilitación de la actividad intensiva de producción hortícola (sobre todo cebolla) con certificación de origen local, la instalación del parque industrial y la promoción de radicación de industrias con valor agregado, entre ellos la de productos derivados de la madera), la remodelación del hospital local y la incorporación permanente de especializaciones, etc. etc. etc. Estos son temas importantes, estos son los temas pendientes, siempre pendientes.

Para ello hace falta que el ENDECON funcione coordinadamente con la provincia y que cuente con los recursos propios que le asignó la Constitución; así como con la capacidad de gestión en conjunto para recurrir a las fuentes nacionales de financiación como el PROSAP o en FONTAR.

Tenemos una nueva oportunidad ante nosotros, no volvamos a desaprovecharla.

Como suelen escribir los abogados: Proceder de conformidad, es Justicia.

*Ex legisladora provincial PJ