Roca anunció un servicio de transporte público municipal

(ADN).- La ciudad de Roca tendrá un servicio municipal de colectivos urbanos, con unidades alquiladas y choferes propios. Así lo anunció la intendenta, María Emilia Soria.

Según explicó, serán cinco líneas las que conectarán los barrios y el centro, con cuatro recorridos diarios para cada sector, y cubrirán los horarios de primera mañana, mediodía y última hora laboral.

Soria adelantó ayer -a Medios del Aire- que se alquilarán entre seis y ocho unidades, que deben ser nuevas y tener una capacidad mínima de 32 pasajeros. Y dijo que mañana miércoles se conocerán las propuestas de las empresas que participen en el concurso de precios abierto por el Ejecutivo.

La jefa comunal explicó que el nuevo sistema de recorridos será provisorio hasta que se resuelva la contratación de un nuevo servicio. “No podemos esperar más. Ya contemplamos a los trabajadores, ahora tenemos que atender a los usuarios”, dijo.

“Seguramente que el gremio no va a estar de acuerdo. Yo no quiero confrontar con nadie, pero tenemos que resolver esto cuanto antes. Procuramos que los reclamos laborales sean planteados a la empresa que los dejó sin trabajo y no ante el municipio. Nosotros y ninguna empresa va a reconocer la antigüedad de los trabajadores porque es la empresa 18 de mayo la que les debe las indemnizaciones”.

Soria agregó que “hasta ahora avanzamos con varias alternativas, entre ellas en la contracción directa con dos empresas que están interesadas en prestar el servicio. Todas establecen una estructura de costo que va de 35 a 40 trabajadores, y es lo que hace viable al servicio en General Roca. También se propuso como alternativa la conformación de una cooperativa, pero hasta ahora, después de 10 días, no hemos tenido ninguna respuesta ni del gremio ni de los trabajadores”.