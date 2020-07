Por el COVID se tensa la relación del Gobierno con Viedma

(ADN). – El celo puesto por el intendente Pedro Pesatti, en proteger a Viedma de contagios de coronavirus, tensó las relaciones con el gobierno provincial a raíz de los reclamos del jefe comunal sobre los viajes de funcionarios que visitan ciudades con circulación viral.

Un punto de tensión lo constituyó el alejamiento de la secretaria de Igualdad de Géneros, Mercedes Pietranera y el subsecretario de Políticas Alimentarias, Gastón Guaresti, que, según la propia información oficial, sus renuncias se originaron por haber falsificado la declaración jurada de ingreso a Viedma, indicando como procedencia a Valcheta, cuando en realidad llegaron de Bariloche.

Cuando este hecho parecía superado, la gobernadora Arabela Carreras retomó el tema, puso el índice en el debate y declaró hoy a la prensa en Bariloche, que en la actitud de los funcionarios “no existió malicia, no hubo falsificación de la declaración jurada, pero no existió claridad” y sumó una definición política a la cuestión al indicar que las renuncias fueron para “saldar una cuestión política, y no sanitaria”, en clara alusión a una compensación frente a las exigencias de Pedro Pesatti hacia el Ejecutivo provincial para resguardar a la capital provincial de contagios.

Además, Arabela Carreras dio su parecer sobre los controles de ingresos a esta ciudad al señalar hay “reglas estrictas, engorrosas, dificultan y molestas”, pero indicó que “hay que respetarlas”

“Hay una fuerte sensibilidad en Viedma”, destacó la gobernadora frente a “quienes provienen de otras localidades incluso con el mismo status sanitario”, pues no tiene casos y tiene “expectativa” de seguir así. Insistió además en que tiene que los funcionarios tienen que recorrer la provincia, “imagínense si yo me limitará a estar en Viedma para respetar la cuarentena viedmense, no podría estar en terreno con la emergencia climática de la Región Sur”.

Si bien admitió que los funcionarios renunciados omitieron indicar que venían de Bariloche (seguramente con la intención de evitar el aislamiento de 14 días), destacó la calidad humana y profesional de ambos y los calificó como “funcionarios excelentes, honestos, trabajadores y espero seguir contando” con ellos para alguna otra tarea futura, según dijo a la prensa en la ciudad andina.

Este tema tuvo sus antecedentes días pasado cuando se conoció la información sobre posibles traslados de presos federales con coronavirus, que podrían ser trasladados a Viedma y que motivó la presentación de un habeas corpus de Pesatti al Juzgado Federal local, para frenar una medida de esta naturaleza.

La posición del jefe comunal viedmense no fue recibida con buenos ojos en el Gobierno e incluso hoy en sus declaraciones a la prensa, Arabela Carreras dijo que la hipótesis del traslado de presos estaba descartada y “lo conversamos con el intendente, pero él igual lo planteó en la Justicia, que ratificó lo dicho por nosotros”, dejando en claro su posición.

Hay tensión y también –como sucede en el país- miradas distintas sobre las políticas públicas ante la pandemia del coronavirus. Son situaciones que se pueden repetir, incluso con el traslado de pacientes con COVID a Viedma, si colapsara la capacidad de internación y de terapia intensiva en otras ciudades.