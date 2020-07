Debate para nominar como Torrejón al Centro de La Lobería

(ADN).- Si bien no hubo comunicación oficial, se conoció que en la sesión de mañana de la Legislatura de Río Negro no será tratado el proyecto para denominar como «Antonio Torrejón» al Centro de Interpretación Faunística de La Lobería, debido a un debate originado en el parlamento por el cuestionamiento a la iniciativa que realizó el legislador Marcelo Mango (FdT), quien argumento que Torrejón fue funcionario de la dictadura militar en 1976, designado en el área de turismo nacional por un decreto del ex presidente de facto Rafael Videla.

Este proyecto de Facundo López y Graciela Valdebenito, presentado a instancias de los concejales viedmenses de JSRN, había contado inicialmente con el acuerdo en comisiones legislativas, pero no fue así en el Plenario de Constitucionales y Hacienda.

Torrejón fue un reconocido especialista en materia de turismo y se lo considera el artífice del desarrollo turístico en la patagonia. Trabajó en distintos gobiernos de las provincias sureñas, como Santa Cruz y Tierra del Fuego y en Río Negro, entre 1989 y 1996. Fue designado en el 2003 como Asesor Honorario de Gabinete, de la Secretaria de Turismo y Ministerio de Turismo por el ex presidente Carlos Kichner, en la gestión de Carlos Meyer, que se extendió hasta el 2013.

La trayectoria del extinto especialista en turismo, justifica por si mismo el propósito del proyecto legislativo, pero el legislador Mango acude a otro argumento, también válido por cierto, que fija una posición varias veces establecida en la Legislatura, cual es la participación de funcionarios civiles y políticos en los gobiernos militares, que incluso frustró en más de una oportunidad designaciones en ámbitos gubernamentales de quienes trabajaron durante gobiernos de facto y donde las organizaciones de derechos humanos fueron atentas vigías a estas situaciones.

El debate está planteado y ahora queda esperar con qué esfuerzo y empeño el oficialismo, que tiene mayoría parlamentaria, defenderá este proyecto para denominar como «Antonio Torrejón» al Centro de Interpretación Faunística de La Lobería, donde no será la trayectoria del chubutense la que estará en discusión, sino el resguardo de un principio político e ideológico que define una posición frente a los funcionarios civiles de las dictaduras militares.