Buscan aplicar la Ley de Góndolas en Río Negro

(ADN).- El Frente de Todos impulsa la aplicación efectiva en la provincia de la Ley Nacional N°27.545. Lo hizo a través de un proyecto, que busca promover la presencia de productos regionales y manufacturas en los mercados de grandes superficies .

La iniciativa, promueve en Río Negro la competencia y que las empresas dominantes cedan espacio en las góndolas de los supermercados.

La regulación de la oferta de productos en las góndolas rige en el país desde comienzos de marzo, aunque la falta de controles a los grandes centros comerciales retrasa su implementación efectiva.

El proyecto presentado por los legisladores María Eugenia Martini, Luis Albrieu y Marcelo Mango, busca el encuadre provincial y el cumplimiento de la normativa en Río Negro.

Según la Ley Nacional N°27.545, los supermercados deben ofrecer un mínimo de cinco proveedores de un mismo producto por góndola, además del establecimiento de un tope de 30% de espacio por marca.

Están además obligados a garantizar un 25% del espacio para ofrecer productos elaborados por micro y pequeñas empresas nacionales, y el 50% junto a las cajas e islas de exhibición. La norma también prohíbe el alquiler de lugares preferenciales en góndolas o sitios web, por considerarse esto una “exclusión anticompetitiva”.

Los productos de menor precio -dice la Ley- no pueden ser ubicados en lugares poco visibles, sino en estantes a una altura equidistante entre la base y el tope de la góndola para garantizar su promoción y fácil acceso.

La norma también restringe los plazos de pago de la mercadería cuando esta proviene de pequeñas, medianas o micro empresas a un máximo de 60 días, y de 40 para el caso de productores de la agricultura familiar, campesina e indígena; sectores de la economía popular; productores de cooperativas o asociaciones mutuales, o productores de frutas y verduras en general.

“Se trata de una ley reparadora”, señaló María Eugenia Martini, “que busca fomentar la competencia en equidad, ampliando oportunidades para las industrias y productores pymes, y evitando, además, las prácticas abusivas de las grandes cadenas”.

La legisladora explicó que “el proyecto plantea la adhesión de Río Negro en todos sus términos a la Ley aprobada por el Congreso Nacional, pero también queremos profundizar en ese mismo sentido que la norma tiene como herramienta de comercialización y promoción de la producción provincial”.

En tal sentido, el proyecto presentado por Martini especifica la inclusión de “los rubros de producción textil y de productos artesanales en madera, cuero, metales, y demás materiales definidos como de uso común, habitual y representativo de la actividad artesanal de la provincia de Río Negro”.

A cuatro meses de su sanción, la Ley de góndolas no termina de cobrar plena eficacia a pesar de su aprobación mayoritaria en ambas cámaras del Congreso nacional. Esto en parte por la falta de controles -que al igual que en el caso de los Precios Cuidados el gobierno puso en manos de las provincias y los municipios– y por la fuerte oposición de los supermercados que incluso amenazaron con llevar el tema a la justicia.

Para Martini “es crucial que el gobierno de la provincia fiscalice, que haga cumplir las leyes e imponga sanciones cuando corresponda, caso contrario no solo estaría abandonando sus deberes, sino que acabaríamos viviendo en una pseudo democracia, con leyes abstractas que aquel a quien no le gustan, no las cumple y no hay consecuencia alguna”.

“Junto al Programa de Precios Cuidados, la Ley de góndolas beneficia, además de al productor, al consumidor, que va a tener más opciones, lo cual implica más competencia y menores precios”, indicó la presidenta del bloque legislativo del FdT, “pero necesitamos que en efecto el gobierno provincial profundice los controles, algo que como en el caso de los precios ya le hemos reclamado en más de una oportunidad”.