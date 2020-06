Patagonia Sur: rurales defienden la barrera sanitaria

(ADN).- Los titulares de las organizaciones rurales de Río Negro, Chubut y Santa Cruz salieron a defender las barrera sanitaria al sur del río Colorado, ante un nuevo embate de La Pampa para ingresar carne con hueso. “Muy pocas regiones en el mundo tienen el status sanitario alcanzado por la Patagonia” dijeron, y defendieron la medida que permitió el crecimiento del sector agropecuario en la región.

El presidente de la Federación de Sociedades Rurales de Chubut, Osvaldo Luján, afirmó que “después de más de 30 años que se viene trabajando para mantener esta zona libre de aftosa sin vacunación”, sería irresponsable permitir el ingreso de carne con hueso plano como reclaman los ganaderos de La Pampa.

Por su parte, Miguel O´Birne, presidente de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz, destacó que “la Patagonia (al sur del río Colorado) es la única región el país que tiene la situación sanitaria normal, la anormal es la que tiene el resto del país que no puede erradicar la aftosa, con lo cual es inadmisible que se quiera introducir carne con hueso”.

En el mismo sentido, el presidente de la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro, Baldomero Bassi, recordó que gracias a la barrera la ganadería rionegrina es una de las actividades que más crecimiento ha tenido y apuntala la economía provincial.

Los tres dirigentes fueron terminantes al señalar que el argumento de los pampeanos que la carne con hueso plano no transmite la aftosa es falso, “el hueso es transmisor”, con lo cual de permitirse el ingreso del norte al sur se pondría en jaque a toda la producción patagónica, no sólo de carne bovina y ovina, sino de fruta.

“Muy pocas regiones en el mundo tienen el status alcanzado por la Patagonia”, destacó O’Birne.

Bassi señaló -en diálogo con Radio Nativa- que “es recurrente” la embestida de ganaderos y frigoríficos del norte de la barrera de poder ingresar carne con hueso plano, pero la eventual habilitación de esto echaría por la borda un gran esfuerzo de años de ruralistas, productores, gobiernos y el SENASA, de alcanzar el status de ser libre de aftosa sin vacunación al sur del río Colorado.

El dirigente indicó que “hizo ruido que el presidente Alberto Fernández en su visita a La Pampa demostrara que no estaba bien informado por el tema (lo circunscribió a una conflicto de esa provincia con Río Negro), por eso todas las federaciones patagónicas salieron con un documento ratificando la importancia de mantener la barrera y que hay que contrarrestar estos intentos que ponen en riesgo a la única región el país que está en mejores condiciones sanitarias para exportar carne”.

Luján coincidió que hay preocupación no sólo por la pretensión pampeana sino por los dichos que no fueron claros del presidente Alberto Fernández al visitar esa provincia. Indicó que puede ser comprensible que el mandatario no conozca al detalle todos los temas, pero preocupó que ni el SENASA ni el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca haya salido a clarificar la situación.

Luján defendió los logros alcanzados desde que se alcanzó un mejor status sanitario, como “ganar mercados en el exterior, poder exportar nuestras carnes y frutas”, aludiendo a que la barrera es fitozoosanitaria, no se limita a las carnes.

Miguel O´Birne explicó que los ganaderos pampeanos plantean que la carne con hueso plano no transmite la aftosa, que es falso, “por una cuestión comercial, tienen sobreoferta de planchas de asado, acentuado esto por la pandemia que al establecer el aislamiento acotó las reuniones para hacer los tradicionales asados”.

Indicó además que este pedido de ingreso “está empujado también por un par de frigoríficos que les interesa absolutamente este tema”.

El dirigente santacruceño afirmó que “ésta no es una discusión comercial, es sanitaria, el hueso es transmisor del virus, y si llegara a aparecer algún brote pone en jaque a toda la producción patagónica, no sólo de la carne bovina, sino también la ovina y de la fruta, un rubro también el que depende mucho Río Negro”.

Indicó que las organizaciones agropecuarias y gobiernos provinciales de la región insistirán ante Nación, especialmente ante SENASA que conoce claramente la situación, que se vuelva a rechazar el embate de ganaderos y frigoríficos que están al norte de la barrera.

Se clarificó además que la barrera no impide que ingrese a la región carne envasada sin hueso, la limitación alcanza a la carne con hueso que es la transmisora de la aftosa.

Luján indicó que lograr el status de libre de aftosa sin vacunación constituyó un esfuerzo muy grande de los productores y los gobiernos, tanto del sector público como privado, con lo cual “no se puede poner en riesgo y no podemos dejar de cuidar este límite necesario de la barrera”.

Informó que por videoconferencia de dirigentes de toda la reunión se está analizando convocar a la Mesa de Sanidad Animal para tratar el tema, pero “desde ya los presidentes de las federaciones a través de CRA están expresando el rechazo a las pretensiones pampeanas y se esclarecerá la situación ante las autoridades nacionales”.