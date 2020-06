La interna del PRO también se juega en el Zoom

La rebelión interna contra el liderazgo de Mauricio Macri en Cambiemos ahora alcanza también a las reuniones virtuales de la oposición a través de la red social de videollamadas Zoom.

Horacio Rodríguez Larreta-María Eugenia Vidal se muestran como la punta de lanza del pos macrismo mientras que Jorge Macri instala el concepto de liderazgo colectivo en la provincia de Buenos Aires. En ese contexto, Patricia Bullrich, la comisaria política del ex Presidente al frente del PRO, salió este fin de semana a romper una videolloamada que Rogelio Frigerio y Emilio Monzó realizaron con dirigentes cordobeses.

Es la historia del “contra-zoom fallido” de Bullrich y el ala dura del macrismo quienes intentaron vaciar la reunión virtual de Frigerio y Monzó en Córdoba.

El viernes pasado, a último momento la ex ministra de Seguridad organizó un zoom en esa provincia a las 18.30, media hora antes del que Monzó y Frigerio habían convocado en las redes cordobesas. El contra-zoom del macrismo de paladar negro fue orquestado por Héctor Baldassi, Soher El Sukaria, ambos diputados nacionales que aún responden al eje Macri-Marcos Peña, y la senadora Laura Machado.



Desde la sede nacional del PRO en la calle Balcarce empezaron a enviarse las invitaciones con el objetivo de bloquear y desviar la participación de usuarios del zoom de Frigerio y Monzó. El ex ministro del Interior y el ex presidente de la Cámara de Diputados empujan un nuevo armado opositor más amplio, con integración del peronismo y de sectores del radicalismo como Martín Lousteau. En ese plano se mueven también Larreta y Vidal quienes hoy por la mañana animaron otra videollamada con la dirigencia de la Coalición Cívica.

Pero el ala dura del PRO tampoco tuvo éxito con su estrategia digital interna. La videollamada oficial del partido reunió a 700 personas mientras que Frigerio y Monzó alcanzaron 2300 y durante todo el zoom mantuvieron la sala llena con 1000 personas. El PRO cordobés está en manos de Darío Capitani, diputado provincial que responde a Frigerio, Nicolás Massot y Monzó. Capitani, junto al diputado nacional Gabriel Frizza quedaron sorprendidos al enterarse del zoom fogoneado desde la sede nacional, dado que la charla de Monzó y Frigerio ya estaba publicitada desde hacía más de 10 días en las redes sociales.

La figura de Bullrich no sólo irrita al interior de Cambiemos. También es disruptiva de la pax política que sostienen Larreta, Alberto Fernández y Axel Kicillof en el área metropolitana. Varios intendentes del PJ en el conurbano la señalan como la instigadora de protestas de comerciantes contra la cuarentena.

“Sra @patobullrich en el día de ayer tuvimos una protesta de comerciantes en la puerta del municipio, convocada por una militante de su espacio. En estos momentos de gran sufrimiento, angustia y problemas para miles de familias, sería importante NO politizar la pandemia. Esta clarísimo que es @PatoBullrich la que incentiva a sus militantes para que realicen marchas, protestas y generar malestar social”, denunció Fernando Gray (Esteban Echeverría) en su cuenta de Twitter.