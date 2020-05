Recorte salarial en municipios: fuerte advertencia de ATE

(ADN).- La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó el descuento de dos mil pesos a cuenta de futuros aumentos que sufrieron los trabajadores municipales de Bariloche. Y advirtió que si se intenta optar por el mismo camino, se deberá comenzar con medidas de protesta adecuadas.

“Esperemos que este no sea el comienzo de una ola de descuentos en otros municipios de Río Negro”, señaló Rodrigo Vicente, secretario general de ATE. “Que quede claro: los trabajadores no vamos a permitir que la crisis recaiga sobre nuestras espaldas. Los esfuerzos no deben ser iguales, porque las ganancias de los poderosos no son iguales a nuestros salarios”, agregó.

El sindicato apuntó contra las declaraciones de funcionarios que bajo eufemismos como “esfuerzo compartido” y “nuevo contrato social” construyen narrativas que legitiman despidos y ajustes.