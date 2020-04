Ya se realizan las audiencias virtuales en Río Negro

(ADN).- En Río Negro ya se realizan audiencias virtuales en el Poder Judicial. Una de las primeras fue en Viedma, donde se trató un amparo de una paciente de la empresa de medicina prepaga ACA Salud, que reclama por prestaciones en un tratamiento.

La audiencia de conciliación se realizó en el marco del receso judicial por la pandemia del coronavirus con alcances de feria, llevándose a cabo a través de la aplicación Zoom, y bajo la nueva normativa que impartió el Superior Tribunal de Justicia.

El proceso se desarrolló en el Juzgado Civil N°3 de Viedma, con la participación del titular, Leandro Oyola, el secretario Luciano Minetti, y los abogados Guillermo Campano y Pedro Casariego.

La audiencia se grabó y todos los participantes estuvieron en sus domicilios.

El expediente se está llevando adelante en forma digital y el proceso está sujeto a la «buena fe procesal». Los abogados actúan bajo es premisa. Campano, abogado de la amparista, y Casariego, representante de la prepaga, debieron acreditar sus matrículas.

La norma de «buena fe» implica que las partes se basan en es un principio general del derecho, consistente en el estado mental de honradez, de convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho u opinión, título de propiedad, o la rectitud de una conducta.

Por caso, la defensa explicó que la paciente no podía participar de la audiencia por los tratamientos a los que está sometida, y se tomó la palabra del abogado como cierta. Y el representante de ACA -al no estar abiertas las escribanías- no tiene el poder de la obra social, pero invocó el consentimiento de las partes.

La audiencia de conciliación virtual fue un parte del proceso que de desarrolla de forma digital, a partir de la nueva coyuntura que impone la pandemia.