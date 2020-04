«Río Negro no va detrás de los casos», aseguró Zgaib

(ADN).- «Río Negro no es una provincia que va detrás de los casos, como dicen». Así, el ministro de Salud Fabián Zgaib salió a minimizar las críticas que el especialista Hugo Spinelli hizo sobre las estrategias de la Provincia en la lucha contra el coronavirus.

Por le contrario, indicó que se está equipando el sistema de salud pública para afrontar el pico de contagios y ponderó a los trabajadores y profesionales que de desempeñan en los hospitales. En una entrevista con el portal GNR de Roca, aseguró que no le molestan las críticas y remarcó: «Esto es un tema político que se está colando en medio de la pandemia».

¿La Provincia está haciendo las cosas bien?

Sí. Ponemos terapias, compramos respiradores, camas, sostenemos. Río Negro no es una provincia que va detrás de los casos, como dicen. Tenemos gente con más de 20 años de trayectoria, gente muy preparada.

Después que se dispararon los casos en Valle Medio se determinó un cordón sanitario. ¿Es posible empezar a hacer testeos masivos?

Eso es imposible de hacer. Se puede hisopar cosas puntuales, hacer excepciones como hicimos en el caso de la Policía de Roca. Pero seguimos lo que marca Nación. No hay test de PCR suficientes para hacer a todo el mundo.

Pero ustedes dicen que hay test suficientes en la provincia (en cada conferencia) y se siguen comprando.

Sí, sí. Pero no se puede hoy por hoy salir a testear en forma masiva y nadie lo está haciendo.

Nación dice que le preocupa puntualmente el caso de Río Negro.

No, para nada. ¿Quién dice eso? A Nación le preocupan todas las provincias, no puntualmente Río Negro. Tenemos contacto con ellos todo el tiempo, levantan el teléfono y nos llaman.

Y más allá del día a día de la epidemia y el avance del virus ¿a usted qué le preocupa a mediano plazo?

Me preocupa evitar el colapso del sistema sanitario, que no sigan subiendo los casos para que nuestros hospitales puedan atender a todos, y me preocupa tener a nuestros equipos de salud lo más sanos posible, preparados y capacitados.

Pero es alto el porcentaje de infectados entre el personal de salud.

El contagio en el personal de salud es una situación que se da en el país y en el mundo. Es uno de los sectores más complicados, más expuestos. No es más alto acá, estamos en los mismos porcentajes que Nación.

¿Es una cuestión de recursos? ¿De cuidados, preparación?

Creo que son situaciones diferentes, pero en algunos casos es un tema intrahospitalario, se da por muchos factores.