COVID: “Río Negro claramente está trabajando mucho»

(ADN).- El director del Hospital Ramón Carrillo de Bariloche, Leonardo Gil, ponderó el trabajo que se está realizando en la provincia en la lucha contra el coronavirus, y dijo que en la ciudad «la curva está aplanándose por debajo de lo estimado».

“Río Negro claramente está trabajando mucho» indicó. «Hay dos focos o tres dentro de la provincia, el Valle Medio con poca cantidad de población y muchos contagios» pero «no somos los peores del grado» (a nivel país), aseguró frente a una consulta periodística en Radio El Cordillerno.

«En cuanto a Bariloche, acá se duplicaron los casos a principios de abril y hoy la curva está aplanándose por debajo de lo estimado, es decir estamos bien, lo cual significa que hay que seguir cuidándose, hacer la cuarentena, estar atentos y aislar a cualquier persona con síntomas, eso lo hicimos bastante”, subrayó el Director del nosocomio.

Gil refirió que “si se piensa que tuvimos un brote con la Policía Aeroportuaria, brote en un sanitario y en el hospital, que fueron los tres brotes más importantes y el aislamiento de todos los posibles portadores de contagios, es decir que cuando fueron apareciendo ya estaban aislados y no contagiados, eso es contener, lo hicimos muy bien con diferentes miradas epidemiológicas. Al día de hoy yo estoy tranquilo y contento con lo que hemos trabajado y esperando ahora la famosa segunda oleada que se espera para principios o mediados de mayo”.

El funcionario mencionó que “hasta ahora todas las proyecciones estadísticas han sucedido y de acuerdo a las políticas que se instrumentan hace que estemos por debajo de la línea esperada”, y agregó que “en el Hospital se ha trabajado mucho, en jornadas extenuantes, no hemos tenido casos graves por suerte, solo una persona en el HPR que ya salió de la asistencia respiratoria, ni casos graves para intubar, esto es lo más importante». «Nosotros no vamos a evitar que la gente se contagie, pero queremos que sea en el mayor tiempo posible, es lo más importante”, sentenció.

Asimismo mencionó que “todos los contagios que existieron en el Hospital fueron por brotes internos, no fue un contagio por atender a un paciente sin los elementos de seguridad personal, esto se dio por brotes dentro de los grupos de trabajo y eso habla de cómo están las situaciones en sanatorios y clínicas, donde hay una especie de hacinamiento para trabajar, con office chicos donde se comparte un refrigerio, donde se hace un descanso y no se tomaron allí las medidas que son básicas como el uso de barbijos o distanciamiento”.

Es evidente que se necesitan lugares de trabajo dignos, “lo que pasó también en la PSA es que tienen lugares chicos para compartir un esparcimiento, hay situaciones que se deben repensar, también hay que saber que en el mundo hay falta de material y por eso están pensando en reciclar”, manifestó.

¿Una cámara de luz ultravioleta sirve para descontaminar?

Sí claro, pero depende qué se quiere descontaminar, si vos lo hacés te puede llevar a problema celulares que pueden desembocar en un cáncer, en cambio, si se trabaja con cuestiones inertes, esterilizar por ejemplo barbijos N25 en cámaras ultravioletas o los aires del hospital para que circule y mate partículas virales, hay mucho de eso que está bien, la luz ultravioleta y el peróxido de hidrógeno, son las dos cosas que más están estudiadas y el calor húmedo por ejemplo para esterilizar con estufas con humedad a 35 grados por media hora, son las tres cosas que se están utilizando, obviamente para cuestiones inertes.

En el mismo sentido de higienización de autos y la utilización de “carpas” desinfectantes, Gil expresó que “no hay evidencia científica de que esto sirve, lo mismo que los vaporizadores, hay que tener mucho cuidado con respecto al producto que se usa porque pueden ser tóxicos para la salud”.

Por eso insistió: “si se larga todo el mundo a la calle lógicamente van a existir más contagios, el aislamiento evita que se salga en forma masiva y nos contagiemos todos y se disminuye aún más con las medidas de higiene. Una ciudad que no se expone al virus no se va a inmunizar, de alguna manera al virus lo va combatiendo el organismo de cada individuo, se va generando una inmunidad para que el virus no circule, entonces es una línea muy delgada, la idea es que el virus circule de manera lenta, que no se llegue a situaciones graves y que no colapse el sistema sanitario”.

Por último, subrayó que “hoy también se está estudiando la reacción del virus, porque se puede quedar latente, en el bazo por ejemplo, o en distintos santuarios del cuerpo, se esconde, se queda latente y empieza a replicar nuevamente, eso permitiría que se reactiven casos positivos y pone en discusión cuándo sería el alta, todavía no se sabe, se está estudiando. Ahora el Instituto Malbrán ha propuesto que si al día 21 el paciente sigue dando positivo, por lo menos, plantearse o replantearse si ese virus que da positivo es contaminante, porque cuando se hace la PCR se detecta material positivo entonces no sabemos si ese virus está vivo o muerto, el Malbrán propone hacer un hisopado mandarlo al Malbrán para hacer un cultivo, un proceso muy engorroso que dura entre 35 a 60 días, un cultivo viral, para ver si ese virus es infectivo, porque si se comprueba que no es infectivo y aunque dé positivo, se podría mandar al paciente a su condición de vida habitual”.