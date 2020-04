Promueven puntos de venta agroecológicos en Viedma

(ADN).- Los productores de alimentos del Valle Inferior promueven diferentes estrategias para la venta de frutas, verdudas y hortalizas agroecológicas y a precio justo. Asesorados por entidades como el INTA, buscan llegar con sus productos -y sin intermediarios- a los vecinos. En consecuencia, proponen, entre otras cosas, la reapertura de la Feria Municipal con las medidas sanitarias correspondientes.

La iniciativa fue panteada en diferentes ámbitos. Pero fueron concejales de Viedma quienes recogieron la inquietud y elevaron la propuesta al intendente Pedro Pesatti.

Luciano Ruiz, Zulma Romero (FdT), Roberta Scavo (CC-ARI), Vanessa Cacho Devicenzi (PAR) y Pedro Sánchez (UCR) indicaron que “es necesario buscar una solución concreta a la venta de hortalizas de estación de los pequeños productores de nuestro valle”. Y resaltaron que “el municipio debe coordinar la intervención del Estado a través de los múltiples organismos que tienen injerencia en la producción local de alimentos sanos y naturales de estación a precios realmente económicos que representan un combo fundamental para poder sobrellevar este difícil momento de pandemia mundial que ya se hace sentir en nuestro territorio”.

El proyecto de los productores, además de la reapertura de la Feria, impulsan la apertura de pequeñas ferias descentralizadas en distintos barrios; la compra pública del Municipio para abastecer vecinas y vecinos en situación de vulnerabilidad; y el apoyo al proceso de transición agroecológico de pequeños y medianos productores de la región.

La lógica está basada en que su industria está enmarcada en las excepciones de la cuarentena por ser un servicio esencial. Si están abiertos los locales de venta de alimentos como supermercados y almacenes de proximidad, también podrían -con las medidas sanitarias correspondientes- habilitarse puntos de distribución de frutas, verduras y hortalizas que se producen en la zona.

“Se deben tomar las propuestas y sugerencias de los propios productores y las instituciones que vienen trabajando con ellos que a lo largo del tiempo han podido construir canales de ventas eliminando intermediación y bajando los costos de frutas verduras y hortalizas, que aportan al equilibrio alimentario con aportes de nutrientes esenciales a la comunidad de Viedma”, señalaron los concejales de la capital provincial.

Y subrayaron que “son más de 60 familias de pequeños productores que favorecen a la economía local. Además es necesaria la intervención del estado con aporte de movilidad para la logística de traslado de ida y vuelta desde algunas parcelas para seguir bajando los costos y cumplir con la normativas sanitarias vigentes”.

Los productores proponen:

Reapertura de la Feria

-Que se re-abra la feria los días martes y sábados, pactados habitualmente, con mecanismos de no aglomeración de consumidores.

-Puestos de venta dispersos en el predio, utilizando toda la manzana para tal fin, ocupando en este momento crítico la playa de estacionamiento para ubicar parte de los puestos.

-Intervención del municipio en ordenar la demanda puntual de cada puesto de venta, con distanciamiento entre consumidores, distribuyendo material informativo, y vinculándose con vecinos y vecinas con diversas inquietudes y problemáticas.

-De los feriantes: con vestimenta y elementos de prevención adecuados, barbijos, guantes y alcohol en gel. Atención en cada puesto por no más de dos personas, una despachando y otra cobrando

-Solicitar a consumidores la no manipulación de productos, de manera de que solo los feriantes entren en contacto con los productos a la hora de comercializar.

-Un mecanismo que visualizamos como útil para limitar el ingreso de gente a la feria podría ser cercar el predio con las rejas móviles, de esta manera se podría limitar el ingreso de los consumidores al predio con menos empleados municipales.

Ferias descentralizadas

-Distribuidos en zonas pactadas, ubicar entre 3 y 4 puestos bien distribuidos en 8 o 10 puntos de la Ciudad. Donde la oferta se pueda distribuir de manera dispersa en plazas y juntas vecinales.

-Intervención del municipio en ordenar la demanda puntual de cada puesto de venta, con distanciamiento entre consumidores, distribuyendo material informativo, y vinculándose con vecinos y vecinas con diversas inquietudes y problemáticas

-De los feriantes: con vestimenta y elementos de prevención adecuados, barbijos, guantes y alcohol en gel.

-Solicitar a consumidores la no manipulación de productos, de manera de que solo los feriantes entren en contacto con los productos a la hora de comercializar.

Compra pública del Municipio

-Es prioritario que el municipio compre por bulto a los productores para sumar productos de estación saludables a los módulos alimentarios que entrega a familias vulnerables en el marco esta emergencia.

-Hacer bolsones promocionales de productos de estación acordes a la necesidad y cultura alimentaria de la población.

-Participación del Municipio en la logística y armado de bolsones completos y entrega de los mismos.

-A tener en cuenta para llevar adelante esta propuesta:

Bultos totales por productor a cosechar; Cálculo de bolsones totales; Traslado de bultos a lugar de acopio; Equipos de trabajo, materiales necesarios y personal para armar bolsones; Logística de entregas; Tomar las medidas adecuadas de preservación de limpieza y manipulación acordes a la emergencia sanitaria que atravesamos; Difusión de las propiedades nutricionales de los productos que componen el bolsón, así como recetas y apoyo de la alimentación saludable de las familias vulnerables.

Apoyo al proceso de transición agroecológico

-Que el municipio pueda comprar por bulto a los productores para sumar productos de estación saludables a los módulos alimentarios que entrega a familias vulnerables en el marco esta emergencia.

-Que el municipio continúe con la coordinación con la Policía local para facilitar la llegada de la producción a los centros de armado de bolsones, y la distribución en distintas zonas de la ciudad.

-Provisión de elementos de prevención adecuados, barbijos, guantes y alcohol en gel.