Pichetto pidió abrir el aislamiento a la económica

“El problema más importante acá es el tema de la apertura de la actividad económica. La actividad de la construcción, empezar a analizar las distintas actividades industriales. Empezar a probar y avanzar en la apertura. De lo contrario la crisis se va a profundizar gravemente”, manifestó Miguel Pichetto, excandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio.

El exsenador rionegrino formuló declaraciones a CNN Radio, luego que el presidente Alberto Fernández, anunciara el fin de semana la prolongación del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus.

Según Pichetto al aplanarse la curva de contagio del virus y debido a que el balance de las víctimas fatales “ha sido bastante bajo”, se “debería alentar un proceso de salida” del aislamiento social.

Sostuvo que si bien “la cuarentena es un proceso imprescindible y necesario”, no obstante, pidió que “la misma energía que se puso en la tarea sanitaria”, se implemente “en el marco de la economía”.

El dirigente macrista destacó que “hubo retardos y situaciones que se van agravando y se van complicando” en lo que hace a las pymes y alertó que “los trabajadores van a pagar el precio de cierres o procesos de crisis de las empresas que seguramente se desarrollarán a mitad de año”.

“Hubo algunas decisiones que se tomaron el domingo, pero está la burocracia y está el tiempo en que se tarde. La decisión de pagar con dos salarios mínimos el pago de sueldos no me parece suficiente. Los créditos no van a llegar porque el rigor financiero es muy alto” y solicitó que “la situación económica tenga un respaldo más allá de entender la precaria situación económica y financiera del país”.

“Me parece que habría que ir abriendo paulatinamente, a partir del 26, algunas actividades que podían haberse retomado en lugares donde el contagio va a la baja. En la medida que aumenta el testo, el número porcentual es más bajo y esto debería haber llevado en medidas que podían ser de apertura paulatina. Sería empezar a pensar en la lógico que no se cuarentena siempre”, señaló Pichetto.