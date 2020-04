La cuarentena no se termina, pero se flexibiliza por actividad

(ADN).- «La cuarentena va a seguir, podemos flexibilizarla. Hemos hecho un gran esfuerzo», sostuvo el presidente, Alberto Fernández. El mandatario confirmó que esta tarde se realizará una teleconferencia con los gobernadores para analizar los pasos a seguir, en relación al aislamiento social obligatorio.

Anoche, en diálogo con TN, aseguró también se refirió a la compra de alimentos que hizo el Ministerio de Desarrollo Social, al acto con el sindicalista Hugo Moyano, la relación del Gobierno con la oposición y el impuesto extraordinarios a la riqueza.

«No podemos terminar la cuarentena, vamos a ver qué actividades flexibilizar. No voy a decir cuáles porque quiero que lo decidamos entre todos», dijo Fernández. Y, una vez más, aclaró: «Las clases seguro que no van a volver.

«Tenemos que cuidar el transporte público porque es el canal ideal para contagiar. El tránsito tiene que ser mínimo porque el riesgo es grande», señaló. El Presidente destacó que la «inmensa mayoría de los argentinos está acompañando la lógica de enfrentar la pandemia» de coronavirus implementada por el Ejecutivo. De todas formas, consideró: «Si alguno está disconforme o descontento y quiere quejarse golpeando una cacerola, yo soy un hombre de la democracia y lo entiendo pero no lo comparto».

En tanto, sostuvo que se encuentran detectados todos los argentinos que vinieron del exterior. «Estamos haciendo un seguimiento puntual y vamos a ver sus contactos para aislarlos. Insisto en cuidar a los argentinos y que la economía espere», apuntó.

Por otro lado, Fernández pidió tener presente la importancia del desarrollo de industrias propias y declaró que el Gobierno está «haciendo todo lo necesario» para que en mayo se complete el número de respiradores necesarios para atender las situaciones más críticas por coronavirus.

El Presidente también se refirió a lo sucedido el viernes pasado con el colapso de las entidades financieras en varios puntos del país como el conurbano bonaerense, donde se registraron largas colas. En relación a ello, Fernández admitió que el Gobierno cometió un «error», pero también advirtió que «se mezclaron muchas cosas» en el pago de pensiones no contributivas de la semana pasada en los bancos, que aglutinó a gran cantidad de jubilados.

Compras de alimentos

En relación a los cuestionamientos que se desataron por las compras de alimentos por parte del Estado, en medio de la emergencia sanitaria, el mandatario ordenó frenar el pago de insumos adquiridos con sobreprecios y respaldó hoy al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y dijo que no tiene dudas de su honestidad.

«Lo que se compró no se va pagar si no es con el precio máximo que puso el Gobierno, y si alguno se hizo el vivo se va tener que hacer cargo», detalló.

«Confío en Daniel Arroyo y él va abrir una investigación interna. Me preocupó lo que me dijo del tema de los precios y eso habla de una cartelización y no podemos permitir el abuso de precios. Y si hay un tema de corrupción yo mismo lo voy a perseguir», apuntó enfático.

Impuestos

El presidente Alberto Fernández comentó que está evaluando la idea de aplicar un tributo extraordinario a las grandes fortunas. «El país necesita que los impuestos en la medida de lo posible se paguen, porque con eso se cubre la salud, la seguridad y la obligaciones del Estado en este momento», ante la pandemia de coronavirus.

«No podemos pedir que nadie pague y que el Estado haga todo. Si estamos ayudando a las Pymes, y si todos estamos haciendo un esfuerzo, algunos tendrán que hacer uno mayor. Tal vez en este momento los que más tienen pueden aportar más. Pero lo tiene que resolver el Congreso. Yo no puedo poner impuestos», sostuvo Fernández.

Asimismo el mandatario afirmó que la pandemia de coronavirus obligará a «repensar el funcionamiento del Estado» y a comprender que salud y la educación son dos temas centrales a los que «no se debe renunciar».

Moyano y la oposición

Tras la polémica que generaron los elogios que el Presidente le hizo a Hugo Moyano, al calificar al líder del sindicato de camioneros como un «dirigente ejemplar», Fernández ratificó sus dichos. «Dije sinceramente lo que siento, y no es en detrimento de otros. En el 2003, cuando la Argentina estaba dada vuelta, Moyano nos ayudó mucho, y también otros dirigentes. Yo le guardo gratitud, reiteró.

Fernández destacó el rol de la oposición y dijo que «lo único» que recibe de gobernadores e intendentes, tanto del conurbano como del interior bonaerense, es «colaboración, ayuda y querer sumarse a un trabajo conjunto».

«Una cosa es gobernar y otra es tirar piedras», sostuvo. Y describió: «Hay una oposición que llena las redes sociales con difamaciones, mentiras, noticias falsas e insultos, que tratan de levantar a gente en un momento en que todos tendríamos que estar unidos para sobrellevar lo que nos pasa».

En contraposición, afirmó que «hay otra oposición, en las intendencias, que trabajan codo a codo para tratar de resolver el problema de los argentinos». Y mencionó los aportes del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y los intendentes Jorge Macri (Vicente López), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Néstor Grindetti (Lanús) y Guillermo Montenegro (General Pueyrredón). También destacó el diálogo que mantiene con Mario Negri. «No es justo decir que todo es lo mismo», concluyó.