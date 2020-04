Más de 100 mil rionegrinos alcanzados por el IFE

(ADN).- Un total de 7.854.316 personas cobraron o cobrarán el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000. Así lo informó esta tarde el director ejecutivo de la Anses, Alejandro Vanoli. En Río Negro, el beneficio alcanza a 111.921 ciudadanos.

Vanoli explicó que 2.389.764 argentinos ya cobraron el IFE, por tratarse de los hogares en los que se cobra la Asignación Universal por Hijo o la Asignación Universal por Embarazo.

En cambio, otros 5.464.552 cobrarán a partir del día 21 de abril. Los números no incluyen a quienes se inscribieron entre el 1 y el 3 de abril, los días que integran el período de prórroga que se había otorgado; en ese caso, los resultados se informarán en unos días.

El funcionario presentó un informe que indica que 4.207.891 solicitudes resultaron rechazadas, por no cumplirse los requisitos aunque hay casos de quienes dicen que la información de la Anses no está actualizada o que las situaciones consignadas en las causas del rechazo no se corresponden con la realidad.

Sobre ese tema, Vanoli señaló que se abrirá un canal para presentar datos. También anunció que se abrirá una nueva instancia de inscripción para quienes no se hayan anotado en esta etapa, pero no precisó las fechas.

Con respecto al cronograma de pagos, la Anses estableció que quienes están informando en estos días sus datos de cuenta bancaria y CBU en la página del organismo (esa etapa comenzó el sábado 11 y se extiende hasta el miércoles 15 de este mes), recibirán los $10.000 entre el 21 de abril y el 5 mayo. Los pagos se irán acreditando según la terminación del número de DNI del beneficiario, a razón de uno por día. Es decir, quienes tenga documento finalizado en 0 cobrarán el 21; terminado en 1, el 22; en 2, el 23, y así sucesivamente.

Quienes no tienen cuenta bancaria deberán optar por alguna alternativa para el cobro a partir del 16 de este mes. En esos casos, los pagos se harán entre los días 6 y 19 de mayo.

Según los datos informados por el organismo, por fuera de las familias con AUH, entre quienes se anotaron y tienen su solicitud aceptada hay casi 4,9 millones de trabajadores informales, 469.330 monotributistas y 133.511 trabajadoras de casas particulares.

¿Qué pasó con los casos rechazados? Según un informe de la Anses, la principal causa fue que en el grupo familiar de la persona solicitante hay alguien que cobra un ingreso por ser empleado bajo relación de dependencia, monotributista anotado en una categoría superior a la B o autónomo. Hubo más de dos millones de casos con esa incompatiblidad. En más de 700.000 pedidos se encontró que en la familia hay algún integrante que cobra jubilación o pensión, otra de las situaciones que se había definido como incompatible.

En casi 650.000 casos, la causa del rechazo fue que al subsidio lo pidieron dos integrantes del mismo hogar y solo se le paga a uno. Otros motivos por los que el pedido no fue aceptado fueron: la falta de actualización de datos personales, el cobro de planes sociales o de seguro de desempleo, la tenencia de bienes o el cobro de ingresos por arriba de los valores dispuestos como límite (se hizo un cruce de datos con lo declarado a la AFIP) y el incumplimiento del requisito de residencia (se exige tener al menos dos años de estadía legal en el país).