Aislamiento:Abogados insisten en poder ejercer la profesión

(ADN). – Los presidentes de los Colegios de Abogados de Viedma, Alto Valle Oeste y General Roca pidieron a la gobernadora Arabele Carreras que solicite al Poder Ejecutivo nacional la inclusión urgente del ejercicio de la actividad profesional de los abogados y abogadas matriculados en la provincia de Río Negro, dentro de las excepciones a las actividades prohibidas en la actualidad, en el marco de la pandemia del coronavirus.

«Sin soslayar la magnitud de la pandemia desatada y la obligación de actuar en consecuencia, estimamos que cabe analizar la posibilidad de garantizar la prestación de los servicios jurídicos a la sociedad a fin de que sea efectivo el pleno ejercicio de los derechos constitucionales», señalan los abogados.

Fundamentan el pedido en la vigencia plena e irrestricta de los derechos y garantías Constitucionales de los ciudadanos, requiere en todo momento de la debida tutela judicial y de adecuada y oportuna asistencia jurídica por parte de las abogadas y los abogados, a fin de garantizar la debida defensa de los mismos, siempre con el firme compromiso en defender y observar rigurosamente las medidas de prevención tendientes a preservar la salud pública.

Agregan que la libertad ambulatoria resulta esencial para el ejercicio de la abogacía, y no debe ser coartada aún en estado de excepción. Incluso actualmente, los abogados y abogadas que deben concurrir a realizar personalmente determinados actos procesales impostergables ante la Justicia, sobre todo en materia penal y de familia, no cuentan con permisos de circulación.

Sostienen que debe considerarse que la totalidad de las abogadas y abogados matriculados en los Colegios de Abogados de la provincia de Río Negro son 2128 aproximadamente, con lo cual no representan más del 0,3% de la población total distribuidos en todo el territorio, con lo cual si a ello le agregamos que no todos los profesionales optaran por circular y gozar de su libertad ambulatoria restringida exclusivamente a la prestación de sus servicios, hablamos de un volumen muy pequeño de individuos que no generará contacto social masivo, su implementación puede ser fácilmente monitoreada y fiscalizada, y los beneficios sociales en términos de garantía de derechos esenciales y servicio a la ciudadanía, resultan superlativos.

Los Colegios de Abogasos indican que en todas las Circunscripciones muchas de las abogadas y los abogados ejercen la profesión de manera liberal, y sus ingresos económicos provienen de las causas judiciales en trámite en los distintos tribunales y fueros de la provincia, por lo que debido a las medidas preventivas dichos ingresos se han visto 3 frustrados, encontrando en colapso sus economías familiares y privados de sus sostén alimentario.

Recuerdan además que en las provincias de Neuquén, San Juan, Salta, Jujuy, Misiones y Entre Ríos el ejercicio profesional del derecho fue exceptuado del aislamiento obligatorio, con la observancia de los respectivos protocolos y además puntualizan que la Federación Argentina de Colegios de Abogados, solicitó al Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación y al Jefe de Gabinete, el dictado de la norma que permita a las abogadas y abogados trasladarse desde y hacia los lugares que se lo demande estrictamente su tarea profesional.